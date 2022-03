Carolina Papaleo se la jugó y cambió rotundamente su look al raparse la cabeza

Dicen que cuando uno cambia por dentro lo refleja al ir a la peluquería y al hacerse algo en el pelo, “si total crece”. Y quien acaba de cambiar su look de un modo rotundo es Carolina Papaleo, quien sorprendió en vivo a sus compañeros de programa al ingresar al estudio ¡rapada!

Claro, inmediatamente la actriz y conductora se convirtió en tendencia porque se la jugó con su cambio total, el cual compartió en sus redes sociales, mostró el paso a paso de su transformación y hasta recibió críticas de cómo lucía.

Carolina Papaleo se animó a un rotundo cambio de look

Fue en el aire de “Vivo para vos” que Carolina le preguntó a su compañero de conducción, Julián Weich: “¿Qué le pasó? ¿Me reconoció o no?”. “Sí. La veo rara...”, comentó él y ella sumó: “Rara pero encendida. Re encendida”.

“Uno va al sillón de barbero que tiene Ale Granados, y empezó con la afeitadeta y qué se le va a hacer”, lanzó la artista que se animó a un rotundo cambió y lo luce espectacular.

Mientras la comparaban con Marie Fredriksson de Roxette, Weich ironizó: “¡Y no saben el tatuaje que se hizo en la panza!” pero ella lo frenó: “No me hago tatuajes. ¿Sabe por qué? Es una cuestión ideológica: no me banco algo que es permanente. Si me aburro, ¿qué hago?”.

“No me hago tatuajes, pero estoy re tumbera”, lanzó al aire Papaleo.

Las críticas que recibió Carolina Papaleo al cambiar su look

Del cuerpo del otro no hay que opinar, ni de cómo luce, qué tiene puesto, qué hace o deja de hacer. Cada individuo es único y libre y también sabe qué batalla está ganando o perdiendo. Pero bueno, hay que hacer un trabajito de hormigas para que se cambie esta mala costumbre.

La cual vemos a diario en la televisión y en las redes, y el caso del cambio de look de Papaleo es un claro ejemplo. “No me gusta”, “¿Perdiste una apuesta?”, “¡Qué desastre!”, “Ya no sos adolescente”, “No te favorece”, “No había necesidad”, le escribieron varios de sus seguidores.

Carolina no respondió sino que en pantalla se mostró radiante y segura de su propia elección. De hecho, tal fue su felicidad con su corte de pelo que no la reconocieron en el estudio cuando llegó con el barbijo puesto. Patricia Viggiano, panelista del ciclo, soltó: “Te juro que estaba con el barbijo y me pregunté quién era. Y cuando la escucho hablar, le digo ‘¿Sos vos, Caro?”.