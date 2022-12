Camino a los Oscar 2023: cuáles son y dónde se pueden ver las películas favoritas de la temporada

Llega el momento más importante para los amantes del cine y la televisión: la temporada de premios. Los que abren el calendario son los Golden Globes, que marcan un poco el rumbo de lo que puede pasar en los Oscars.

Ha sido un año particularmente prolífico en materia de producciones audiovisuales y con el cada vez más creciente auge de las plataformas tenemos la posibilidad de acceder a ellas a un clic de distancia.

En este repaso por lo mejor del cine y la televisión, te sumamos el ranking de IMDB, uno de los sitios más importantes con información de cine y televisión, con una mirada muy diferente a la que tiene la Asociación de Prensa Extranjera (los encargados de los Golden Globes). ¿Cuál será la mejor película? Hay varia favoritas.

“Avatar”

”Avatar, el camino del agua” es la secuela de “Avatar” (2009), película dirigida por James Cameron y que se venía esperando desde hace mucho tiempo.

Cameron declaró, en su momento, que tenía previsto tres secuelas si el filme original tenía éxito. Pero tuvieron que pasar 13 años para que esta nueva entrega viera la luz.

Quienes hayan visto la primera recordarán que la historia terminó con Jake Sully (Sam Worthington) quedándose en Pandora tras ganar la batalla contra los humanos. El nuevo líder Na’vi del clan Omaticaya forma una familia con Neytiri (Zoe Saldaña). Pero una nueva amenaza pone en alerta a los Na’vi.

Otra vez los humanos y un viejo enemigo de Jake iniciarán una nueva guerra. Figuras como Kate Winslet y Edie Falco se suman a la saga. Sigourney Weaver y Stephen Lang vuelven en esta entrega, de una manera sorprendente.

Esta película se acaba de estrenar en cine y no está aún en streaming, pero sí podés ver la primera en Disney+.

“Elvis”

Dirigida por Buz Luhrmann, “Elvis” es una de las favoritas del año. Este director estuvo al frente de grandes éxitos como el “Romeo y Julieta” con Leo DiCaprio, “Moulin Rouge!” y “El Gran Gatsby”.

En esta oportunidad, apuesta a una biopic del rey del rock. Austin Butler se pone en la piel de Elvis y se convierte en uno de los firmes candidatos a ganar como mejor actor.

Por su parte, Tom Hanks encarna al despiadado mánager del músico. Su actuación es formidable. Esta película podés encontrarla en HBO Max o en Apple Tv.

”The Fabelmans”

Estamos, tal vez, ante la más autobiográfica película de Steven Spielberg. Él mismo reconoce que este filme está hecho con memorias y el personaje principal, Sammy, tiene mucho de él.

La historia, que recorre la evolución del personaje, cuenta cómo un hombre a través del cine intenta descubrir la verdad de su familia. El elenco está encabezado por Michelle Williams y Paul Dano, que según la crítica han dado la actuación de sus vidas.

Este filme aún no llega a nuestro país y tampoco se encuentra en plataformas. Vas a tener que aguantar hasta febrero del año que viene para disfrutarla.

“Tár”

Cuenta la historia de una directora de orquesta. La grandiosa Cate Blanchett se pone en la piel de Lydia Tár, la mayor compositora y directora de orquesta viva de estos tiempos.

Dirigida por Todd Field, estamos ante una historia dramática, oscura y cautivante. Este film tampoco se estrenó en nuestro país. El lanzamiento está previsto para febrero del próximo año.

“Top Gun: Maverick”

Otro gigante pochoclero. Si sos de los que vieron la primera entrega de “Top Gun”, seguro ahora estás con la canción de Berlin en la cabeza.

En esta secuela, Pete “Maverick” sigue siendo capitán y es el menos tenido en cuenta del ejército. Su pasado lo condena, pero va a tener una nueva oportunidad cuando lo convoquen para entrenar a una élite de pilotos.

Entre ellos está el hijo de su amigo “Goose” y esto va a desatar viejas batallas propias de Maverick y algunas nuevas porque no quiere poner en riesgo la vida del joven y perderlo, como a su amigo.

La película va y viene del presente al pasado, mostrando cómo la vida de Maverick estuvo en pausa. Esta nueva oportunidad le trae muchos cambios y él va a tener que decidir si sigue como está o apuesta al cambio.

En el elenco participan Jennifer Connelly, Milles Teller, Val Kilmer y Ed Harris. Muchas caras nuevas, pero varios “viejos” que vienen de la primera entrega de 1986.

Podés encontrar esta película en Star+, Paramount y en la app de Movistar Play.

¿Y EL PANORAMA DE SIERIES?

Por el lado de la televisión y las plataformas, la Asociación de Prensa Extranjera decidió nominar como mejor serie dramática a “Better Call Saul” (Netflix), que este año llegó a su fin logrando separarse totalmente del mote de “spin off” de “Breaking Bad” para pasar a tomar estado propio como una de las mejores series de los últimos tiempos.

Better Call Saul vuelve con una nueva y final temporada.

También están “The Crown” (Netflix), que con el fallecimiento de la reina Isabel II tomó mayor notoriedad, “House of the Dragon” (HBO), la precuela de “Game of Thrones”, “Ozark” (Netflix) y “Severance” (Apple Tv).

Imelda Staunton y Jonathan Pryce son los nuevos Isabel y Felipe. (Netflix)

Como mejor serie de comedia o musical, los Golden Globes consideraron a “Abbot Elementary” (Star+), “El Oso” (Star+), “Hacks” (HBO), “Only murders in the building” (Star+) y “Merlina” (Netflix).

EL RANKING DE IMDB

Este sitio es la mayor base de datos de cine y televisión. Está todo sobre todos. En cada búsqueda, una detallada compilación de elenco, detalles, sinopsis, datos curiosos, trailers, videos, fotos y mucho más. Es el santo grial del pochoclero viejo.

Para este sitio, las diez películas del 2022 son estas, empezando del 10 para abajo: “X” (Apple Tv y Google Play), “Muerte en el Nilo” (Star+), “Todo a la vez en todas partes” (Apple Tv), “El hombre gris” (Netflix), “El hombre del norte” (HBO Max), “Black Panther: Wakanda Forever” (todavía no llega a las plataformas, pero seguro termina en Disney+ donde está todo el universo Marvel), “Top Gun Maverick” (Star+, Paramount y Movistar Play), “Thor: Love and Thunder” (Disney +), “Dr.Strange en el multiverso de la locura” (Disney+) y “The Batman” (HBO Max).

Letitia Wright interpreta a Shuri en "Black Panther: Wakanda forever".

Zoë Kravitz y Robert Pattinson, pura química en la gira promocional de "The Batman". (EW)

Por otro lados, las series ponderadas por el sitio cinematográfico son: “Inventing Anna” (Netflix), “Ozark” (Netflix), “The Sandman” (Netflix), “Moon Knight” (Disney+), “The Boys” (Amazon), “Euphoria” (HBO), “The Lord of the rings: The rings of power” (Amazon), “Better Call Saul” (Netflix), “House of the dragon” (HBO) , y en primer lugar “Stranger Things” (Netflix).

The Boys