Brillo, música y show: los documentales de Taylor Swift para ver en streaming

Tras el exitoso paso de Taylor Swift por Argentina, la cantante es una de las más comentadas en las redes sociales. La vara quedó muy alta luego de los increíbles shows que se vivieron en el Estadio Monumental, pero ahora hay otra opción para reencontrarse con ella.

Cuando estrena "The Eras Tour" en Disney+. / Gentileza

El próximo 15 de marzo se estrena otra película en formato documental sobre los últimos exitosos años que la blonda ha vivido en torno a su gira “The Eras Tour”. La cinta llegará a la plataforma de Disney Plus para ser disfrutada desde casa.

El año pasado pudo verse en las salas de cine, pero no todas las fanáticas tuvieron la posibilidad debido a los altos precios de las entradas. Esta producción, a cargo de Taylor Swift Productions, recaudó alrededor de 261 millones de dólares en la taquilla global.

Cuando estrena "The Eras Tour" en Disney+. / Gentileza

La primera proyección, con una duración total de dos horas y 45 minutos, incluía 44 canciones y documentaba tres actuaciones de la superestrella. Más allá de esto, se dio a conocer que esta nueva versión incluye al menos tres canciones más.

Cuando estrena "The Eras Tour" en Disney+. / Gentileza

Un análisis realizado por Variety sugiere que, además de “Cardigan”, el nuevo material probablemente incluirá “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon”, “You Are in Love” y “I Can See You”,

Películas sobre Taylor Swift

Miss Americana

Estrenada en 2020 con una duración de una hora y 25 minutos. Es un documental que captura los aspectos más íntimos de la artista. Este film proporciona un espacio donde Swift puede expresar sus pensamientos más profundos y puede encontrarse en Netflix.

Miss Americana.

Reputation Stadium Tour

Estrenada en 2018 y nació de la mano del director Paul Dugdale. Este documental, con una duración de poco más de dos horas, inmortaliza la noche en la que Taylor Swift se presentó en el escenario de Dallas durante su gira Reputation Stadium Tour, promocionando su nuevo álbum.

Reputation.

Folklore: the long pong studio sessions

Estrenada en noviembre de 2020, es de las últimas producciones de la cantante estadounidense. Esta producción guardaba un dato muy peculiar que enloqueció a los fanáticos: está dirigida, producida y protagonizada por la propia artista Taylor Swift.