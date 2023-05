Benjamín Vicuña relató la desesperación de Pampita en sus primeras noches tras la muerte de su hija, Blanca

Benjamín Vicuña sacó un libro que él mismo escribió en el que relata cómo afrontó el duelo por la muerte de Blanca, su primera hija con Pampita, quien murió cuando tenía 6 años. El actor, con permiso de su ex, volcó en cientos de páginas el dolor que le provocó tal pérdida y se filtraron algunas frases.

Se conoció uno de los fragmentos en el que el artista cuenta las primeras noches de él y Pampita, que en ese momento era su pareja, sin su hija. Blanca falleció el 8 de septiembre del 2012 y eso marcó la vida de ambos para siempre.

“Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto”, recordó sobre cómo la modelo afrontó esa situación.

Pampita y Benjamín Vicuña.

“La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, señaló.

Benjamín y Blanca Vicuña

“Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto; pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares”, reveló el actor.

“También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida; sufriendo o acompañando un duelo; puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, comentó.

Pampita y Benjamín Vicuña.

La China Suárez sorprendió al dedicarle un tierno mensaje a Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron su separación en agosto del 2021, en medio de rumores de crisis de pareja. La cantante y el actor chileno comenzaron su relación en 2016, pero no terminó en los mejores términos, ya que a él se lo vio bastante molesto con la ruptura.

Ahora que ella se separó de Rusherking, tuvo su primer gesto de cariño para con el padre de sus dos hijos menores y estuvo relacionado al lanzamiento del libro que Vicuña le dedicó a su hija, Blanca, la pequeña que tuvo junto a Pampita y que falleció en septiembre del 2012.

La ex Casi Ángeles posteó una foto de la tapa del libro en sus historias y escribió: “Te felicito Benjamín Vicuña. Mi admiración siempre por tu forma de seguir adelante”.