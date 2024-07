Bautista de Gran Hermano reveló que espera que haga Denisse en su vida: “Muchas vueltas”

Luego de siete meses de encierro, el pasado 7 de julio terminó Gran Hermano y se conoció que Bautista se convertía en el campeón de la edición más extensa de la historia del país.

Ahora, a casi un mes de ese día, Bautista Mascia volvió a su Uruguay natal, esta vez de visita y le dio una profunda nota a El País. Allí habló de todo y no se olvidó de Denisse, su amor dentro de la casa más famosa y una de sus aliadas en el juego mientras la joven fue participante.

El ganador de Gran Hermano habló del trabajo en el que Denisse podría acompañarlo.

Bauti no pudo evitar declarar que sigue muy enamorado de Denu, al punto de pensar que puede sumarse a su equipo de trabajo en la continuidad de su carrera musical, no solo porque confía en su capacidad, sino para tenerla más cerca.

Imaginando que la carrera de Bautista Mascia como cantante trasciende fronteras, la periodista de El País con la que se reunió le preguntó: “Supongamos que mañana te vas de gira internacional, ¿a quién probas como tour manager? Como decir ‘a este le delego todo y me arma la gira’”

“Le tengo fe a Denisse”, dijo el ganador de Gran Hermano 2023, sin dudar en la respuesta dejando que la comunicadora le retruqué su confesión: “Te va a tener cortito”.

Con humor, Mascia respondió que es una decisión que tomaría no solo por lo amoroso: “Tiene cintura para muchas cosas. Charla bien. Es frontal, no te anda con muchas vueltas. Y es muy inteligente también”, cerró.

El futuro laboral de Bautista Mascia tras ganar Gran Hermano

“En lo musical, voy a empezar a armar mis cosas, como ya venía hace rato. Y lo actoral también me gusta. De chico hice teatro. Me gustaría actuar. Me gusta la tele”, le dijo a Susana Roccasalvo en su paso por Implacables, el 13 de julio pasado, a poco menos de una semana de su salida triunfal de Gran Hermano.

En otro momento, Bautista agregó: “Teatro no sé. Siento que es un gran, gran desafío. Siento que con una cámara puede ser más llevadero. Pero bienvenidas sean las propuestas”.