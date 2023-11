Así reaccionó Antonela Roccuzzo tras el disparo y robo de millones de pesos que sufrió su prima en Rosario

La prima de Antonella Roccuzzo sufrió un ataque en plena vía pública en Rosario y fue noticia en todos el país. La mujer se trasladaba en su auto cuando le dispararon para obligarla a detener la marcha y le robaron 8 millones de pesos que eran del supermercado “Único” que administra la familia de la empresaria.

Luego de esta delicada situación, uno de los familiares de Antonela se volcó a sus redes sociales y agradeció que solo se trató de un violento robo que no pasó a mayores.

La reacción de Antonela Roccuzzo a lo que le ocurrió a su prima.

“Consiente de los tiempos que vivimos, donde día a día hay tantas injusticias, agradezco que solo haya sido un susto más”, escribió junto con dos fotos del difícil momento. Y agregó: “Gracias por tanto cariño el de estos días”.

“Los amo fuerte hermanos”, comentó la esposa de Lionel Messi el posteo y lo compartió en sus historias de Instagram, haciéndose eco de las palabras que su familiar hizo públicas.

El ataque a la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario

El hecho sucedió en la mañana del miércoles, en Lavalle, entre Cochabamba y Pellegrini. Los delincuentes que se desplazaban en un auto blanco con vidrios polarizados se pusieron a la par de un Chevrolet Onix negro que manejaba la prima de Antonela y dispararon un tiro para obligarlo a detener la marcha.

A continuación, dos maleantes se bajaron, rompieron una ventanilla del Onix y sustrajeron 8 millones de pesos que eran del supermercado “Único” de Lavalle al 2.500, administrado por la familia Roccuzzo.

Según informó el diario Rosario3, dentro del Onix estaba Agustina S., prima de Antonela Roccuzzo, una empleada del supermercado y un hombre.

La familia de Antonela Roccuzzo es dueña del supermercado "Único" en Rosario

“Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala”, comentó a la prensa local Marianela, trabajadora del supermercado.

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto”, agregó.

Un disparo y millonario robo a quienes trasladaban plata de la familia de Antonel Roccuzzo en Rosario (Gentileza Rosario3)

Debido a su estado de shock, quienes sufrieron el ataque fueron asistidos por personal médico.

“Pidieron un móvil de auxilio por un robo. Tienen escoriaciones leves y presión alta. Ahora viene una unidad de mayor complejidad para evaluarlos. Están bien”, precisó al programa “Cada Día” (El Tres) uno de los médicos que acudió al lugar.

