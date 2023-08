Así luce Jimena Piccolo, actriz del elenco de Chiquititas: dejó la televisión, vendió ropa y es madre

Jimena Piccolo comenzó su carrera artística a los 4 años. Sus primeros trabajos fueron publicidades y luego se sumó a algunas tiras que le dieron el empujón para ser parte de Chiquititas donde se hizo sumamente conocida. Allí interpretaba el personaje de Jimena Gómez del Solar.

Hace varios años se alejó de los medios, pero mantiene una vida muy activa en redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 106 mil seguidores, se define como actriz, productora y viajera. Además, mostró todo el proceso de su embarazo, que terminó el 24 de junio con la llegada de Artemio.

Jimena Piccolo se dedicó a otras ramas de la actuación y hasta vendió ropa.

A finales de los 90, Jimena realizó una de sus últimas participaciones en Chiquititas. Tras el gran éxito, trabajó en Trillizos y decidió alejarse parcialmente de las pantallas. Años después volvió para realizar pequeñas colaboraciones en Kachorra, Mujeres asesinas y Amor mío.

Tras la consagración de la serie de Cris Morena, Jimena cambió drásticamente su vida. Durante bastante tiempo trabajó como recepcionista de un hotel y también como vendedora de ropa. En el año 2014 volvió al teatro independiente.

El año pasado en una entrevista con la revista Pronto, Piccolo comentó que a veces sus ganas de volver a trabajar en el medio son gigantes. “No sé qué tanto entrenamiento tengo hoy para volver a hacer algo así. No tengo representante, me manejo sola y por eso siento que no me llaman. Igual me gusta más el teatro, que es más tranqui y con menos exposición”.

Su alejamiento de la pantalla chica

Uno de los grandes motivos por los que Jimena Piccolo dejó la carrera de actuación fue por la exposición. Explicó que le da vergüenza ser reconocida en la calle. Asegura que a 17 años del final de Chiquititas aún la siguen reconociendo.

Sobre Cris Morena, Piccolo afirmó que “te enseña a ser riguroso, a trabajar sin dejar detalle librado al azar y al ser tan exigente, esa exigencia te la pasa. No se te cruza no trabajar de esa forma. Todos los que trabajaron con ella te van a decir lo mismo: te enseña para la vida”.

Jimena Piccolo tiene el recuerdo vivo de Romina Yan

“No existe el adiós entre la gente que se quiere. Sonrisa eterna. Vive Ro”, escribió tiempo atrás en su cuenta de Instagram. Rápidamente sus seguidores se pusieron nostálgicos y recordaron la tira juvenil que encabezó con Romina Yan, a quien recuerda con muchísimo aprecio.

