Así fue el regreso de Furia a Gran Hermano tras sus estudios: el recibimiento de sus compañeros

Furia regres贸 a la casa de Gran Hermano luego de algunas unas horas de ausencia en el reality debido a una serie de chequeos m茅dicos que debi贸 realizarse en un centro m茅dico. La jugadora ingres贸 por la puerta principal, pasadas las 15 hs de este mi茅rcoles, y fue recibida por sus compa帽eros que estaban dispersos por el jard铆n.

Juliana preocup贸 a todos luego de unos valores de estudios que le hicieron estando en la casa salieron mal, por lo que los profesionales de la salud que la atendieron decidieron que era mejor controlarla en un hospital para confirmar o descartar un diagn贸stico, del que no dieron informaci贸n, pero explicaron que estaba relacionado con su sangre.

A primera hora de la ma帽ana y en ayuno, Juliana sali贸 de la casa y con un cuidado protocolo la llevaron a realizarse los estudios. Y, pese a que se habl贸 que estaba internada en unidad coronaria, como lo confirm贸 Marcela Tauro en Intrusos (Am茅ricaTV), regres贸 pasado el mediod铆a para seguir en comentencia.

Furia ya est谩 en casa y sigue en carrera a la gran final del reality

La jugadora m谩s pol茅mica de esta edici贸n abri贸 la puerta principal de la casa, muy abrigada, y como si nada pasara se sum贸 nuevamente al programa. 鈥Ah铆 entra Furia鈥, se la escucha decir a Zoe y la participante se acerc贸 al grupo que estaba junto a la pileta disfrutando del sol.

鈥淟o 煤nico que quer铆a hacer era esto鈥, dijo Furia y corri贸 a abrazar a Bautista. Luego, se fundi贸 en una abrazo con Emmanuel, quien sali贸 corriendo al verla ingresar a la casa. 鈥淣o me saquen m谩s de ac谩鈥, expres贸 Juliana visiblemente movilizada por la situaci贸n, pero fiel a su estilo desenfadado.

鈥驴C贸mo te fue?鈥, fue lo primero que le preguntaron, pero ella dej贸 en claro que no pod铆a decir nada, que no pod铆a darles esa informaci贸n. 鈥No puedo hablar mucho tampoco, pero de a poco les voy tirando cosas鈥, respondi贸.

A la jugadora se la vio con m谩s ganas que nunca de seguir enfocada en el juego. Incluso, antes de irse, hizo la espont谩nea que se conocer谩 esta noche en la gala de nominaci贸n.