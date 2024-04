La emotiva y estratégica despedida de Furia en Gran Hermano: “Voy a abandonar el juego”

En las últimas horas, los fanáticos y participantes de Gran Hermano recibieron una preocupante noticia sobre el estado de salud de Juliana Scaglione. Tras una decisión de los médicos, la participante deberá abandonar la competencia momentáneamente.

Este martes, la concursante comunicó su difícil situación a sus compañeros y dejó a todos entre lágrimas y preocupación. “Es muy díficil para mi decirles esto”, expresó.

Furia deberá dejar Gran Hermano momentáneamente por problemas de salud

Así se despidió Furia de la casa de Gran Hermano

Recientemente, se conoció la noticia de que Juliana estaba padeciendo un problema de salud luego obtener resultados de análisis de sangre que no fueron favorables. Este martes, Santiago del Moro confirmó que la participante deberá retirarse unas horas del programa para realizarse estudios médicos.

Según lo que informó la doble de riesgo, se trataría de un problema por bajas defensas que desencadenó infección urinaria y anemia. Además, la jugadora atribuyó su diagnóstico a enfermedades hereditarias que ya padecía.

Debido a esto, la participante deberá retirarse del juego por prescripción médica pero continuará en competencia y seguirá en aislamiento. Esta noche, la jugadora llevó calma a sus seguidores y aseguró que no se irá de la casa “Yo estoy re bien, no tengo que asustarme de nada y tampoco ustedes”, aclaró

La doble de riesgo deberá retirarse en pocas horas por lo que decidió comunicar su situación a sus compañeros. Sin embargo, no quiso perder una oportunidad estratégica por lo que engañó a los demás concursantes con su salida.

“Yo no me quiero ir pero llegó el momento de tomar conciencia. Los estudios no dieron bien. No sé cómo decirles esto pero mañana voy a abandonar el juego”, comentó. La despedida de Furia dejó a toda la casa entre lágrimas y preocupación hasta el momento en que confesó que se trataba de una broma.

“También quería decirles que esto es una joda. Voy a ir a hacerme los estudios para volver”, expresó eufórica. Luego del mal momento que Furia les hizo pasar, los hermanitos se mostraron aliviados y le enviaron buenas energías para que todo salga bien.

Emmanuel se mostró muy preocupado por la noticia de Furia

Debido a que la jugadora regresará a la casa, podrá participar de la gala de nominación de este miércoles la cual nuevamente será mixta, con nominación en negativo y votos positivos del público.