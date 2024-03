Así fue el memorable día que Eminem visitó Argentina para el Lollapalooza

El Festival Lollapalooza es, sin dudas, uno de los eventos más importantes en el mundo de la música. Aunque tiene presentaciones en todo el mundo, la vez del 2016 en Argentina fue épica.

Lollapalooza.

Para ese año, la grilla estaba conformada por artistas como: Illya Kuryaki and the Valderramas, Dj Zedd, Jack Ü, Babasonicos, Snoop Dog, Tame Impala y El Kuelgue, entre otros. Más allá de esta lista, la estrella de la edición era Eminem.

El día que Eminem fue la estrella del Lollapalooza 2016. / Archivo

A varios años de su momento de fama más alto, el rapero estadounidense decidió que esa era la ocasión perfecta para dar una vuelta por Argentina. Sin lugar a dudas, la presentación de Marshall Bruce Mathers fue inolvidable.

Eminem en Argentina

Eminem cerró el escenario principal de Lollapalooza 2016 con su debut en Argentina. En el vigésimo aniversario de su primer álbum, el rapero de Detroit repasó su trayectoria, que es considerada una de las más exitosas en la historia del hip hop a nivel mundial.

Los momentos más aclamados correspondieron a los álbumes de su trilogía de diamante: The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP y The Eminem Show. Estas tres obras son fundamentales en el género y catapultaron a Eminem como una estrella pop global durante la transición de milenio.

El setlist del rapero inició mayormente con canciones nuevas, respaldado por una enérgica banda en vivo y un colega que lo acompañó en el rap. En la mitad del espectáculo, Eminem complació a la audiencia con los clásicos “Stan” y “Like Toy Soldiers”.

Después, el también conocido como “Slim Shady” se cambió a una camiseta negra y adoptó el gesto de levantar el dedo medio en el aire como símbolo distintivo durante casi toda su actuación.

En un momento particular le habló al público femenino y recibió una respuesta increíble: “Quiero que las mujeres canten si vivieron algo así”. Tras esta frase cantó junto a todos los presentes el éxito de los últimos años que estrenó con Rihanna: “Love the way you lie”.