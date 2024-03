El Lollapalooza que no fue: la grilla de artistas que fue cancelada en 2020

El comienzo del año 2020 fue atípico para todo el mundo. La pandemia por el Coronavirus comenzó a propagarse por todo el planeta y lo menos aconsejable fue realizar eventos masivos.

Los detalles del Lollapalooza que se canceló en 2020. / Archivo

Por esta razón, el Festival Lollapalooza fue cancelado en Argentina al igual que en todas sus ediciones del año. Lo mismo pasó con cientos de conciertos y cualquier tipo de eventos que conllevara la presencia de muchas personas en un mismo lugar.

En paralelo a todo lo malo que produjo el Covid-19, perder uno de los shows más importantes del año fue la gran preocupación para todos aquellos fanáticos que ya habían comprado los tickets para alguno o todos los tres días en que se llevaría a cabo.

La programación y grilla del Lollapalooza 2020

Como en todas sus ediciones, en el 2020 también apostaron por todo para realizar un increíble show en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, pero nada se pudo concretar.

Durante la primera noche, el artista que iba a subir al escenario era nada más y nada menos que Travis Scott. Con una increíble carrera y en su momento de máximo éxito, el rapero no llegó a Argentina al igual que el famoso DJ Martin Garrix.

Por otro lado, la segunda jornada prometía dos increíbles shows a puro rock y pop. Las dos figuras del sábado 28 de marzo eran The Strokes y Gwen Stefani, pero nunca pudieron pisar el país.

En cuanto a la tercera y última noche, el Lollapalooza iba a cerrar una espectacular edición de manos de Lana del rey y los Guns n’ roses. Lo malo fue que nisiquiera una de las jornadas pudo desarrollarse ni en términos acotados.

Como es costumbre, estos grandes artistas solo fueron la “frutilla del postre” de todo lo que conformaba la edición. A Day To Remember, Alternative, Los Fabulosos Cadillacs, Hayley Kiyoko, Illenium, Vampire Weekend, Kaycey Musgraves, Jaden Smith, Ratones Paranoicos, Alan Walker, James Blake, Rezz, Rex Orange County, Cage the Elephant, The Lumineers y Pabllo Vittar fueron algunos de los que completaban la grilla.