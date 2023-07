Así es el look de ‘entrecasa’ de la China Suárez para ir a buscar a los chicos al colegio

La reconocida actriz y cantante Eugenia “China” Suárez ha estado muy activa en los últimos días, brindando entrevistas y compartiendo contenido en su cuenta de Instagram.

En una de sus historias recientes, la artista sorprendió al mostrar su peculiar atuendo para enfrentar el frío porteño, en el que se encontraba dentro de su auto luciendo un peluche celeste con capucha, un gorro amarillo y una campera azul.

La cantante mostró su pijama

Además de su particular look, la China Suárez ha llamado la atención con su cambio de imagen, ya que recientemente decidió teñirse el cabello de castaño claro con un contorno rubio cobrizo. Sus seguidores no tardaron en elogiar su nuevo estilo y expresar su admiración por su versatilidad.

En otra noticia, se viralizó una imagen en la que se puede ver a Carolina “Pampita” Ardohain paseando en un shopping porteño junto a Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La hija de la China Suárez de paseo con su hermana.

En la fotografía también se observa a Benicio, el hijo menor de Pampita y Vicuña. Esta imagen ha resaltado la buena relación que existe entre la China y Pampita, a pesar de los acontecimientos pasados.

La China Suárez también interactuó con sus seguidores a través de una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Cuando una fanática destacó la buena relación entre Magnolia y sus hermanos, la China respondió enfatizando la importancia que le dan todos los adultos de la familia a priorizar el bienestar de los niños.

La carrera musical de la China Suárez

En cuanto a su carrera musical, la China Suárez recientemente presentó su segundo tema como solista, titulado “Desaniversario”, cuyo videoclip cuenta con la participación de Magnolia. La canción habla sobre los aniversarios que no pudieron ser y la frustración que puede generar una relación que no alcanza a cumplir su primer aniversario.

Aunque no se menciona a ninguna pareja en particular, muchos han relacionado el tema con su separación del músico Rusherking, con quien rompió su relación poco antes de celebrar su primer año juntos.

La China Suárez continúa enfocada en su carrera musical y en compartir momentos de su vida cotidiana con sus seguidores, manteniendo una conexión constante con el público argentino a través de las redes sociales.

