Así es actualmente la vida de Nicolás Goldschmidt, el actor que hacía de Rana en Rincón de Luz

Nicolás Goldschmidt tuvo su primera aparición frente a las cámaras en 1997, cuando fue parte de Chiquititas. Desde entonces no hizo otra cosa que enriquecer su trayectoria: participó en varias telenovelas, filmó películas, se adentró en el mundo del teatro y hasta se dio el gusto de ser Diego Maradona en la serie Maradona: Sueño Bendito.

Goldschmidt nació en septiembre de 1986 en Choele Choel, Río Negro, aunque su familia se mudó a Buenos Aires cuando él tenía 5 años, lo que le hizo más fácil entrar en el rubro actoral. La primera oportunidad le llegó antes de los 10 años, cuando lo invitaron a un casting para la película Sol de otoño, dirigida por Eduardo Mignogna.

Nicolás Goldschmidt pasó por las producciones de Cris Morena y llegó al cine.

“Cuenta la leyenda que en esa película me vio Romina Yan y así me convocaron para una prueba en Chiquititas”, recordó Nicolás Goldschmidt, que interpretó a Nico en la serie infantil.

Poco después, le dio vida a Rana en Rincón de luz, otra de las grandes obras de Cris Morena. Desde entonces, construyó una extensa trayectoria y estuvo en otras novelas de televisión como Provócame, 1/2 falta y Mujeres asesinas, entre tantas.

Desde 2011, Goldschmidt empezó a involucrarse en el cine. Entre su historial de filmes, destaca su aparición en Eva no duerme, la película de Pablo Agüero que cuenta la historia de Evita tras su muerte, cuando su cuerpo embalsamado recorrió varios lugares y fue objeto de disputa.

De a poco comenzó a alejarse de la televisión para ser parte del mundo del teatro y el cine. Durante los últimos años Nicolás Goldschmidt formó parte de cortometrajes y obras, hasta que le llegó el desafió de ser una de las versiones de Diego Maradona en la bioserie del deportista.

Nicolás Goldschmidt y el desafío en Maradona: Sueño Bendito

En Maradona: Sueño bendito, que se estrenó en octubre de 2021 en simultáneo en más de 240 países, Nicolás fue la versión adolescente del astro mundial del fútbol.

Tuvo que personificar al Maradona joven, lleno de energía, que brillaba en Argentinos Juniors e iba en busca de ser campeón del mundo con la Selección argentina.

“Para mí fue muy interesante poder tomar ese momento de su vida y muy desafiante porque tenía que trabajar una juventud muy fresca y de inocencia y además el desafío de ese momento deportivo tan desbordante de carisma y energía”, confesó.

Lo único que lamenta es que Diego Maradona haya muerto antes de que se estrenara la serie y no le diera su devolución: “Un amigo me dijo un día ‘nos perdimos que el Diego te odie o te amé’. Me hubiese gustado que le encante, pero quedará en el misterio”, contó Goldschmidt.

