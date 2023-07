Así es la vida de Santiago Stieben: encarnó a Roña en Chiquititas y terminó pidiendo trabajo por Linkedin

Todo empezó en 1996, cuando con 10 años (hoy tiene 37) Santiago Stieben dio vida a ‘Roña’, uno de los personajes más adorable en el gran éxito de Cris Morena. El actor lo interpretó durante cuatro temporadas en la televisión y otras cuatro en el teatro.

Después de eso, y ya comenzando el colegio secundario, Stieben pasó una crisis personal, de la que salió gracias a la ayuda de sus padres y sus hermanos. “Sentía que había arrancado muy arriba y todo lo que viniera iba a estar más abajo”, recordó el propio actor en una entrevista hace años.

Fue Roña en Chiquititas y llegó a pedir trabajo en Linkedin

Desde entonces, y hasta la pandemia, hizo pequeños papeles en Tiempo final, Los simuladores, Mujeres asesinas, Media falta y varias obras de teatro.

Cuando no estaba frente a las cámaras, Santiago Stieben también trabajó en un bar de Palermo, una tienda de ropa para surfers y un negocio de camperas.

En 2008 todo cambió, cuando empezó a conducir Disney Planet, un programa que lo llevó a recorrer el mundo entrevistando artistas de Hollywood y presentando los sets de grabaciones de distintas películas del universo de la producción del ratón más famoso del mundo.

Stieben también condujo por más de dos años Zapping Zone y fue la voz en español de muchos personajes de varias series y películas de Disney. Por ejemplo, la voz de Milo, el pececito de la serie animada Pecezuelos.

Para 2018 formó una compañía teatral con la que estrenó la obra española Se alquila en el Teatro Buenos Aires. En la ocasión fue el adaptador, productor y protagonista junto a Alfonso Burgos y Diego Mesaglio, otros ex Chiquititas.

La crisis de la pandemia que vivió Santiago Stieben: Pidió trabajo en Linkedin

La pandemia fue un momento de crisis para varios artistas, que no podían trabajar. Por eso cuando su plan para hacer Escuela de rock en el teatro se pinchó, el actor hizo un pedido de trabajo en LinkedIn, que se volvió viral.

“La situación no era buena porque me había quedado sin ahorros y necesitaba producir. Me formé como actor y no seguí otra carrera. En algún momento pensé en estudiar producción y dirección, pero no lo hice porque siempre conseguí trabajo como actor”, explicó en la plataforma.

El primer trabajo que consiguió gracias a su pedido fue en la serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella en Netflix. Allí fue un policía en una cervecería en el episodio “Chofer nocturno”.

El siguiente fue el del periodista de espectáculos Tincho Alvez en ATAV 2, la tira diaria de Eltrece situada en los años ochenta, donde compartió escenas con Malena Solda y Juan Gil Navarro.

Además, el actor volvió a ser parte de lo que más lo apasiona, cuando lo llamaron para sumarse al elenco de Freeks en Disney+. Ahí, interpretó a Blas, el hermano de uno de los protagonistas. Los doce episodios de la serie ya están disponibles en la plataforma.

