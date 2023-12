Aseguran que “Yoyi” Francella engaña a su pareja con Diego Leuco: la increíble reacción de los protagonistas

Desde hace tiempo que circula un rumor de romance entre “Yoyi” Francella y Diego Leuco, relación que los protagonistas niegan. Sin embargo, Yanina Latorre aseguró en LAM (AméricaTV) que la hija de Guillermo Francella y el hijo de Alfredo Leuco tienen una relación secreta y habría pruebas de este “amor clandestino”.

La actriz lleva años en pareja y hasta convive con su novio, a quien ella siempre nombra como “Juanchi”. En tanto que Leuco lleva un tiempo en crisis con la periodista, Sofía Martínez, con quien convivía pero decidieron tomar distancia, sin romper el vínculo de forma definitiva.

Fue en LAM que la panelista y Ángel de Brito aseguraron que los conductores de “Antes que nadie”, programa de LuzuTV, están juntos y en la empresa que lidera Nicolás Occhiato los habrían visto juntos.

“¿Podríamos decir que Diego es el yerno de Guillermo Francella?”, lanzó De Brito, a lo que Yanina Latorre afirmó contundente: “Sí, me lo cuenta alguien de Luzu, todo el mundo en el canal está hablando de eso. Es más, hasta habría imágenes que yo no tengo... hay guardia periodística”.

De esta manera, la panelista aseguró que “Yoyi” Francella engaña a su pareja con Diego Leuco y que es algo que mantendrían en secreto, por respeto a sus parejas y para evitar un escándalo.

Así reaccionaron Diego Leuco y Yoyi Francella ante los rumores de romance

Ante esta situación, el notero de LAM fue en busca de la palabra de Diego Leuco, quien negó un acercamiento con su compañera de trabajo y dijo que todo es un “invento” de los oyentes, quienes los “shippean” como hacen con muchos de los famosos.

“Es completamente falso. Surgió de un chiste de un oyente y un montón de medios se sumaron a eso. De la gente que yo respeto no conozco a nadie que esté especulando con esto”, dijo Leuco.

Yoyi, la hija de Guillermo Francella, reveló la verdad sobre "Enrique, el antiguo" y desconcertó a Diego Leuco (LUZU)

“La gente siempre hace ‘shippeos’ porque conecta. A mí ya me shippearon con la mitad de Luzu y a Nicolás Occhiato también. Es normal en la gente. Lo que me parece raro es que algunos medios levanten data solo por un chiste de los oyentes”, continuó. “Preferiría no ver una mentira sobre mí, pero son las reglas del juego, está todo bien”, cerró.

En tanto que Yoyi Francella optó por publicar en sus historias un video en el que se la ve a ella y a su pareja besándose. De esta manera, intentó desmentir las declaraciones de Yanina Latorre que generaron un escándalo.