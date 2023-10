Tras separarse de Sofía Martínez, a Diego Leuco lo incitaron a encarar a Yoyi Francella en vivo

Diego Leuco, conductor de “Antes Que Nadie”, protagonizó un momento incómodo en vivo con su compañera Yoyi Francella, generando especulaciones sobre un posible romance.

La situación se desarrolló cuando un oyente del programa en Luzu TV instó a Leuco a “encarar” a Yoyi, desencadenando una visible incomodidad en el conductor.

El momento incómodo se produjo cuando el oyente dijo: “Dale Diego animate, mirá a tu derecha”, destacando que Yoyi Francella se encontraba a la derecha de Leuco.

Ante esto, el conductor, visiblemente sorprendido, preguntó: “¿Qué dice?”, mientras dirigía su mirada hacia sus compañeros.

La situación evidenció la incomodidad de Diego Leuco frente a los rumores de un posible romance con Yoyi Francella.

Yoyi, la hija de Guillermo Francella.

Diego Leuco afronta un momento de crisis con Sofía Martínez

Diego Leuco atraviesa un proceso de separación de Sofi Martínez, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una relación con su compañera de trabajo.

Sin embargo, Yoyi Francella está actualmente en una relación feliz con Juanchi Barneda, lo que desestima las especulaciones de un posible romance entre ellos.

En relación con la ruptura con Sofi Martínez, Diego Leuco confirmó recientemente que la relación está en crisis y que están evaluando cómo superar esta situación.

En declaraciones a la prensa, Leuco expresó: “Estamos viendo cómo le encontramos la vuelta. Nos amamos mucho. A veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos”.

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron su separación

Además, señaló que están tomando distancia para evaluar la posibilidad de reconciliación, destacando la complejidad de mantener una relación en la actualidad.

El tema de su separación y los rumores sobre su relación con Yoyi Francella se han convertido en motivo de especulación en las redes sociales, donde algunos usuarios sostienen que la química entre ambos va más allá del compañerismo.

La separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

Sin embargo, hasta ahora, estos indicios son solo especulaciones y Diego Leuco ha enfatizado que su prioridad es resolver la situación con Sofi Martínez.

“No hay mucho más para contar. No es nada que no le pase a todo el mundo. Tomamos distancia para ver un poco cómo enganchamos de nuevo. Hay mucho amor. Es complicado estar en pareja, más en esta época. La amo mucho. Es una persona increíble”, concluyó Leuco sobre la situación actual de su relación.

