Antonio se quebró y sorprendió al revelar qué haría con el premio de Masterchef: “no me quedo con nada”

Masterchef entró en la recta final. Quedan sólo cuatro participantes y dos de ellos se convertirán en los próximos finalistas. El premio asciende a 10 millones de pesos, una cifra para nada despreciable y los participantes, seguramente, ya sueñan qué harían con el dinero. Uno de los que habló al respecto fue Antonio, quien se emocionó al hablar de las necesidades de su familia.

En medio del desafío de este lunes, Wanda Nara se acercó a hablar con el salteño y la pregunta era casi obligada, qué haría con todo esa plata si gana Masterchef. Antonio, que viene de una familia muy humilde, respondió que se ocuparía de la salud de su familia. “Mi familia ya es grande, mi mamá es grande, mi abuela es grande, y lo único que quiero hacer por ellos es darle salud, que tengan salud”, confesó el salteño.

“¿Va a ser para ellos el dinero?”, preguntó Wanda y Antonio fue contundente con su respuesta: “yo no me quedo con nada”. Visiblemente emocionado, el participante dejó en claro que la plata no le interesa para caprichos personales, sino que tiene planes más importantes y es todo por y para su familia. “El dinero después lo puedo ir generando, pero todo lo que salga de acá va para ellos” agregó Antonio, quien tuvo que cocinar criadillas en una noche de platos exóticos.

Estefi le arrebató la estrella a Antonio, en una semana clave

El desafío de este lunes estuvo marcado por productos exóticos. Estefanía tuvo que cocinar ranas, a Rodrigo le tocó una gallina negra, a Antonio unas criadillas y Rodolfo, un congrio. Considerados los mejores del certamen, se supone que ya no tendrían problemas con estos platos y en efecto, estuvieron todos muy parejos a la hora de las devoluciones.

Pero este lunes se destacaron sólo dos: Estefanía y Antonio. Sin embargo, las ranas de Estefi se impusieron a las criadillas, que no son otra cosa que los testículos de cualquier animal de matadero, y ganó una estrella en una semana clave que va a definir lo que va a ser la gran final de Masterchef.

