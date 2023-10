Antonio de Masterchef puso un nuevo emprendimiento: de qué se trata

Antonio López se ha convertido en uno de los concursantes más queridos por el público, ganando numerosos seguidores en las redes sociales. En esta ocasión, el joven originario de Salta compartió en sus plataformas digitales su nuevo emprendimiento, cautivando a todos sus seguidores.

A través de una serie de imágenes, Antonio presentó un cartel que anunciaba su nuevo negocio: “Empanadas Antonio’s. Salteñas al horno”. En las fotos, lucía un delantal, una gorra y una amplia sonrisa de satisfacción por esta nueva empresa.

“Con muchos sueños más por cumplir”, expresó el joven en la descripción de su publicación en Instagram. Esta publicación inmediatamente recibió miles de “me gusta” y una avalancha de comentarios llenos de orgullo por parte de usuarios y fanáticos del programa.

Los mensajes de apoyo y admiración no se hicieron esperar: “Cuando uno quiere salir adelante, no importa nada”, “Mucha suerte, Antonio. Si ahorro lo suficiente para viajar, lo primero que haré será visitarte.

Desde España, con mucho cariño”, “Grande, Antonio”, “Te deseo mucho éxito”, fueron algunas de las muestras de cariño y aliento que aparecieron en la plataforma tras el anuncio del exconcursante de MasterChef.

Antonio López también compartió sus reflexiones sobre su experiencia en MasterChef después de su segunda eliminación del programa.

El joven manifestó en varias entrevistas su visión positiva sobre su paso por la competencia culinaria: “No siento que haya perdido, como la primera vez. Ahora siento que he aprendido muchísimo, que he disfrutado la experiencia y estoy muy contento con lo que viví”.

Asimismo, Antonio expresó: “Seguramente queda una sensación de frustración porque estaba a un paso de la final, pero creo que nada se compara con la alegría que siento por haber pasado por esas cocinas”.

Sus declaraciones reflejan una actitud positiva y un enfoque en el crecimiento personal a partir de su participación en el programa, lo que ha contribuido a fortalecer su imagen y su vínculo con sus seguidores.

