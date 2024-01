Anto Pane volcó yendo a Punta del Este y todo quedó registrado en las redes

En el marco de la temporada de verano, Punta del Este se convierte en uno de los destinos más populares para jóvenes en busca de playas y fiestas. La modelo hot Anto Pane se sumó a este grupo de veraneantes, pero su viaje estuvo marcado por un incidente aterrador. Durante el trayecto, el auto en el que se trasladaba sufrió un grave accidente que resultó en un vuelco y la destrucción del vehículo. A pesar de la aparatosa escena, tanto Pane como sus amigos lograron salir ilesos del choque.

Imágenes y videos que circularon en redes sociales muestran el auto volcado de costado y con el frente completamente destrozado. Junto al vehículo, Anto Pane, vestida con botas negras, pollera y bikini azul, sonríe asombrada por la suerte que tuvieron.

Anto Pane volcó rumbo a Punta del Este y todo quedó registrado en las redes

Antes del accidente, la modelo compartió momentos de alegría y música durante el viaje a través de sus historias de Instagram. “Subime la música, dale. Llegamos a Punta o no llegamos a punta”, se la escucha decir.

En un instante, la situación cambió drásticamente cuando el auto chocó, provocando el vuelco. A pesar del susto, Anto Pane y sus amigas se mostraron agradecidas por estar a salvo y decidieron dirigirse a la playa para relajarse después del impacto.

QUÉ DIJO ANTO PANE SOBRE EL ACCIDENTE EN PUNTA DEL ESTE

“Chicos, estamos en el mar, recargando energías. Por favor, nunca se suban al auto de un loco porque nos dimos vuelta. Me estoy riendo para no llorar”, compartió Pane en sus redes sociales. Su amiga agregó: “Después de haber chocado y que se haya dado vuelta el auto. Lo tomo con humor porque es lo que me queda”. A pesar del tenso momento, las jóvenes tras el accidente buscaron distracción en una fiesta y compartieron diferentes momentos con sus seguidores que les pedían fotos.