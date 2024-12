Ángela Leiva utilizó sus redes sociales para hacer pública la situación de violencia que enfrenta desde hace más de siete años por parte de Mariano Zelaya, su expareja y exmanager. En su cuenta de Instagram, la cantante expuso pruebas de los intentos de boicot que Zelaya llevaría adelante contra su carrera, incluyendo denuncias de censura y bajas injustificadas de sus contenidos en YouTube.

En un mensaje contundente, Ángela detalló el calvario que atraviesa desde que finalizó su relación con Zelaya. ”Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento”, escribió la artista.

Ángela Leiva denunció que sufre violencia de género y hostigamiento de su expareja, Mariano Zelaya.

Según sus palabras, este tipo de agresiones ya han sido denunciadas en reiteradas ocasiones, logrando obtener medidas cautelares a su favor, como perimetrales. A pesar de estas acciones legales, Ángela asegura que los ataques no han cesado.

En su descargo, expresó su frustración por los intentos de Zelaya de perjudicar su carrera artística. ”Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables”, relató.

Ángela Leiva expuso a Mariano Zelaya

La cantante cuestionó los motivos detrás de este hostigamiento y se preguntó públicamente: ”¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento?”.

En el mismo texto, Ángela agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirmó su compromiso de seguir luchando para que la justicia actúe. ”Quien me protege? Quien me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no”, concluyó, utilizando el hashtag #MiVozParaElMundo, un mensaje que refleja su resistencia frente a las adversidades.

Ángela Leiva en el Podcast (Facundo Luque / La Voz)

La publicación generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de fanáticos y colegas de la industria le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos destacaron el coraje de Ángela al visibilizar esta situación y alzar la voz contra la violencia de género, un problema que sigue afectando a numerosas mujeres en distintos ámbitos.