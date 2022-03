Le lanzaron un preservativo a Ángela Leiva en pleno show y enfrentó a un fanático: “Conmigo no”

Ángela Leiva vivió un mal momento durante un show que dio en un festival en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La artista frenó el espectáculo cuando vio que le arrojaron al escenario un preservativo, algo que no dejó pasar.

Muchos fanáticos son de demostrarle cariño a sus músicos lanzándoles peluches, carteles o regalos al escenario cuando van a verlos en vivo. Incluso, a artistas como Sandro era común ver que las mujeres le lanzaran ropa interior, por lo que en el escenario siempre se podían ver corpiños o bombachas de sus “nenas”.

Pero lo que le ocurrió a Ángela Leiva le llamó especialmente la atención, tanto que decidió comentarlo con todos los presentes y ubicó en su lugar a quien lanzó el preservativo mientras ella cantaba.

“Miren lo que encontré acá. Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...”, dijo por micrófono ante las miles de personas que fueron a verla y levantó el paquete para mostrarlo.

“Conmigo no lo va a usar”, dijo seria la protagonista de la tira de Polka. Y para que quede bien claro que ese “regalito” que le tiraron desde el público no le gustó para nada, disparó: “Va a tener que pensar en mí y arreglárselas solo. Así que te lo devuelvo, papu”. Ángela tiró el preservativo

y decidió continuar el show.

Ángela Leiva la rompe en “La 1-5/18″

Ángela Leiva debutó como actriz en la ficción protagonizada por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia en Eltrece. Adrián Suar buscó a la cantante para que se ponga en el papel de Gina, la joven que atienen el bar del Peñaloza y está enamorada de Bruno, personaje que hace Heredia en la tira.

“Crecí no solo en nivel artístico, sino a nivel personal. El tema ‘Amor prohibido’ -que se volvió un hit en la telenovela- ¡nadie me lo pidió! Me inspiró mucho la historia de Gina, ese amor prohibido con Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia. Hablé con mi productor y le dije que teníamos que hacer una canción para Gina. Al poco tiempo la teníamos lista para grabar”, mencionó en diálogo con Diarioshow.

La novela tiene a Ángela Leiva como una de sus protagonistas.

“Encontré un amor nuevo amor, porque mi primer amor es la música, pero la actuación me fascinó y la voy a seguir desarrollando. Me encantó actuar y quiero seguir haciéndolo”, confesó la artista.