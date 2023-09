Andrea Ghidone contó todo sobre la infección que padeció tras ser intervenida por Aníbal Lotocki

Andrea Ghidone nuevamente hizo una aparición pública con los medios de comunicación. En esta ocasión, brindó una entrevista en “Socios del Espectáculo” y apuntó con fuerte declaraciones contra Aníbal Lotocki.

Es importante recalcar que la bailarina fue operada por el polémico cirujano hace ya unos años, donde ella recurrió al médico para una operación en los ojos, específicamente en las bolsas. Según contó, rápidamente advirtió ciertas irregularidades al momento de ser intervenida.

En diálogo con el programa “Socios del Espectáculo”, emitido en El Trece, Andrea Ghidone habló sobre toda la polémica alrededor de Lotocki y contó cómo fue su experiencia, luego de acudir a él por una operación específica.

Sobre los escraches hacia el cirujano y lo ocurrido con Silvina Luna, la famosa opinó: “Es durísimo, pero fue la única forma de pararlo. Creo que si no hubiéramos llegado a esta instancia, lamentablemente, el señor seguiría operando...”.

Posteriormente, continuó su relato: “Fuimos usados y engañados para el negocio de alguien que estaba jugando con la salud de las personas. Yo llegué a Lotocki para una operación en los ojos, en las bolsas. No me imaginé que en esa casa no había un quirófano, sino una habitación donde vos improvisadamente operás”.

Andrea Ghidone apuntó contra Lotocki

Añadido a esto, contó el importante problema de salud que tuvo tras la intervención con el cirujano: “Tuve una infección porque obviamente el quirófano no existe. Que se te infecte es lo más barato que te puede salir”.

Finalmente, se le consultó sobre qué le diría a Aníbal si lo tuviera en frente y respondió furiosa : “Si lo tuviera enfrente le diría que es un cararrota, psicópata, enfermo. Vamos a hacer todo lo posible para que termine preso. El único lugar donde se merece estar es detrás de las rejas”.

Un periodista chileno expuso las irregularidades de quirófano de Aníbal Lotocki con una cámara oculta

Aníbal Lotocki solía desplazarse a Chile para llevar a cabo procedimientos estéticos en personalidades de ese país. En una de esas ocasiones, un periodista tomó imágenes del quirófano casero que el cirujano usaba y lo expuso tras la muerte de Silvina Luna.

Según relató Pancho Saveedra: “Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene”. Además, contó más detalles que generaron muchas reacciones en redes.

