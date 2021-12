Andrea Ghidone se suma a la ola de denuncias contra Fabián Gianola: “Lo tuvimos que soportar...”

En las últimas horas se conoció un nuevo testimonio en contra de Fabián Gianola por parte de la modelo uruguaya Andrea Ghidone. La mujer trabajó con él hace muchos años atrás y ya había hablado en relación a las actitudes del actor, aunque nunca llevó adelante una denuncia formal.

Andrea relató cómo fue la experiencia de trabajar con Gianola y, de esta forma, se suma a la larga lista de mujeres que lo denuncian por abuso sexual.

Fue en un diálogo con A la tarde (El Trece), donde la vedette uruguaya recordó cómo fue aquella temporada teatral con Gianola: “Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación”, arrancó diciendo sobre lo que sucedió en la obra “Sé infiel y no mires con quién”, en la cual trabajaron juntos en 2014.

“Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”.

La actriz asegura que sufrio abusos de parte del actor durante su trabajo en conjunto en 2014.

Y aunque Ghidone no profundizó en las cosas que padeció, remarcó que fue una situación que logró superar: “Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar”.

En cuanto a sus expectativas respecto al juicio que se llevará adelante contra el actor, Andrea resaltó: “Si hay algo para aportar que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada, y, una vez que se defina, ahí sí hablar. Creo que las cosas están cambiando, no es fácil”, cerró.

El testimonio de Ghidone se suma al de Griselda Sánchez, la mendocina y ex Gran Hermano de la edición 2007. Ella prestó su declaración sobre el calvario que vivió junto al actor cuando trabajaron juntos en el ciclo de madrugadas de Telefe, “Bien tarde”.