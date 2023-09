Un periodista chileno expuso las irregularidades de quirófano de Aníbal Lotocki con una cámara oculta

Entre trabajos y cirugías, Aníbal Lotocki solía desplazarse a Chile para llevar a cabo procedimientos estéticos en personalidades de ese país. En una de esas ocasiones, un periodista tomó imágenes del quirófano casero que el cirujano usaba y lo expuso tras la muerte de Silvina Luna.

En esos procedimientos, Lotocki usaba la misma sustancia tóxica que utilizó cuando intervino el cuerpo de la exparticipante de Gran Hermano. Además, montaba la sala de operaciones en medio del departamento de Pamela Sosa, quien en ese entonces era su pareja.

Pancho Saavedra habló sobre Aníbal Lotock.

Pancho Saavedra, un renombrado periodista chileno, mantuvo contacto con Socios del Espectáculo y contó los detalles de su cuentro con el cirujano argentino. “Todo esto comenzó acá en Chile cuando Lotocki y Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. Era una cosa estética que se empezó a poner de moda y nadie se preguntaba qué era realmente lo que este tipo les estaba poniendo”, comenzó.

Para poder descubrir la realidad de los hechos, Saavedra le habló como un paciente y le pidió ser intervenido en las pantorrillas y en los glúteos.“Yo me fui con cámaras escondidas puestas en los anteojos y en los botones de mi camisa. Tenía tres cámaras porque quería registrar el audio y tener todas las imágenes ahí”, explicó Saavedra.

Cómo era la “sala de operaciones” de Lotocki en Chile

Antes de concluir, dio los detalles que todos esperaban sobre el modo de operación de Aníbal Lotocki: “Él me dice: ‘Podés acostarte en esta cama’. Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene”.

Para terminar, el periodista chileno aseguró que su estrategia para escapar del lugar fue comentarle al cirujano que había olvidado el dinero en el vehículo que dejó estacionado fuera del complejo de departamentos. De esta forma, Saavedra no llegó a ser intervenido y pudo salir ileso del lugar.

