Andrea fue tajante y criticó la manera de cocinar de Sandra en Gran Hermano: “Sangre”

Las tensiones en la casa de Gran Hermano no dejan de escalar ni en época navideña, y esta vez el conflicto estalló en la cocina, uno de los lugares de mayor tensión a la hora de marcar protagonismo.

Andrea, una de las participantes que más suele dar de hablar , criticó duramente a Sandra, quien desde el inicio del reality conducido por Santiago del Moro, se adueñó de la preparación de los platos. En una conversación reciente, la jugadora cuestionó las habilidades culinarias de su compañera y encendió las alarmas: “Era salsa con sangre”.

Las jugadoras confrontaron por la comida que se prepara dentro de la casa.

La polémica surgió cuando Andrea compartió con Papucho (Claudio Di Lorenzo) su descontento por los métodos de cocina de la pescadora. “Las chicas me dicen ‘che, decile’. El otro día no me gustó cómo hizo una comida. Yo, que sé cocinar, a veces me da asco lo que comen ellos”, comentó Andrea en tono crítico.

Según su relato, Sandra había utilizado carne cruda directamente en una salsa, lo que generó rechazo en varios de los participantes. “Puso la carne a hacer la salsa, que es cruda, ¿entendés? O sea, era salsa con sangre. Y a mí me da asco, bol..., porque yo cocino la carne aparte”, explicó.

Pese al disgusto, Andrea confesó que evita confrontar a Sandra directamente para no generar conflictos. “Candela estaba asqueada y me decía ‘decile’, pero yo tampoco puedo decirle todo porque me la pongo en contra. Trato de hacerlo con carpa, pero a veces no sé cómo hacer”.

La cocina de GH, fuente de conflictos

Adueñarse de la cocina en Gran Hermano, tanto en esta como en cualquier otra edición ha sido una estrategia arriesgada y ahora los riesgos lo corre Sandra. Si bien le permite destacar, también la coloca en el centro de las críticas, como demuestran las palabras de Andrea y el malestar de otros participantes.