Sandra no puede aguantar sus adicciones y pidió irse de Gran Hermano lo antes posible

Este lunes en Gran Hermano 2025, los participantes tuvieron que elegir entre la apertura del kiosco y un sobre misterioso cuyo contenido era desconocido. La casa quedó dividida entre quienes preferían asado y cigarrillos y aquellos que querían arriesgarse con el enigmático sobre.

Después de un intenso debate, prevaleció la segunda opción. Sin embargo, al abrir el paquete, la decepción fue total: contenía únicamente un mazo de cartas. Este desenlace fue la gota que colmó el vaso y generó un clima de tensión en la casa.

Inmediatamente después, Sandra Priore se dirigió al confesionario. Angustiada, le confesó al dueño de casa su deseo de abandonar el juego. “Me quiero ir porque viene el 24 y hace tres días que no fumo. Estoy tratando de manejarlo y, más allá de que está bien, no tienen por qué elegir el asado, el vino y los paquetes de cigarrillos. No tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener”, expresó entre lágrimas.

La pescadora también manifestó su frustración ante la falta de soluciones inmediatas. “Como dijo Santiago, hasta la próxima semana no hay posibilidades de hacer ninguna prenda porque él no va a estar. La verdad, no voy a seguir angustiándome; la estoy pasando mal desde la otra vez”, agregó.

Ante la sugerencia de Gran Hermano de dialogar antes de tomar una decisión definitiva, Sandra respondió: “Por supuesto que podemos charlar, siempre antes que nada. Pero me siento entre la espada y la pared”. Luego, detalló su perspectiva: “Hace tres días lo planteé y me dijeron que no, que espere hasta el lunes. Con toda la expectativa, pasa esto, y ni siquiera nos tienen en cuenta a los que fumamos”.

Finalmente, Priore remarcó: “Entiendo que es convivencia y está bien. Por eso no quiero seguir pasándola así. Yo también me estuve aguantando, fumando cada vez menos, tratando de hacer cualquier cosa para no pensar y que se me pase el tiempo. Pero hoy, el día que estaba esperando, pasa esto”.

La jugadora pidió irse por no poder controlar sus adicciones.

Acto seguido, el Big le pidió que reflexionara antes de tomar una decisión tan importante y le recordó que había sido elegida entre muchas personas para estar en el programa. “Por eso me angustia más. Hay cuestiones que yo no puedo manejar”, respondió Sandra, que terminó agradeciendo puesto que por intermedio de Santiago del Moro consiguó una solucón: los jugadores harán un reto por helado y cigarrillos.