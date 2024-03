Agostina se retiró de la casa pero le dejó una fuerte amenaza a Furia

En la presente edición de Gran Hermano se ha registrado un marcado aumento de la violencia, siendo protagonistas recientes de ello Agostina y Furia, cuyo tenso enfrentamiento eclipsó la eliminación de Lisandro de la popular casa televisiva.

Un punto álgido se alcanzó cuando Agostina expresó: “Que me tire alguna, que me diga algo cuando pase, le arranco la cabeza”, manifestando así su ira hacia Furia, lo que generó una significativa repercusión en las redes sociales.

Aseguran que Agostina dejó Gran Hermano

Aunque no se ha emitido una confirmación oficial, se rumorea que Agostina habría abandonado la casa después de declarar: “Tengo miedo de quedarme, de que me clave algo, yo no puedo ir a dormir a mi pieza”, justificando su partida con el temor de ser atacada mientras descansaba.

Las palabras de Santiago del Moro tras la salida de Furia

Santiago del Moro, conductor del programa, informó en El Club del Moro por La 100 FM que “Agostina se fue anoche a la madrugada”, agregando: “Cuando ella me dijo que se quería ir le dije ‘te podés ir ahora’”.

Del Moro destacó que todos los participantes son adultos y que la puerta siempre está abierta para aquellos que deseen retirarse del juego, subrayando que permanecer en el programa implica aceptar sus condiciones.

Además, el conductor expresó su descontento con la manera en que Agostina abandonó la casa en un momento que debería haber sido especial para Lisandro: “Licha se merecía una gran salida porque fue un gran participante”.

Este incidente refleja el ambiente tenso y emocionalmente cargado que se vive en la casa de Gran Hermano, donde los conflictos y las emociones están a flor de piel.

Agostina pidió irse de Gran Hermano tras sentirse amenazada por Furia (Captura de pantalla)

Este cruce violento entre participantes no es un caso aislado en la historia del programa, que ha sido testigo de numerosas confrontaciones y situaciones conflictivas a lo largo de sus diferentes temporadas. Sin embargo, este último episodio resalta la importancia de mantener un ambiente seguro y respetuoso dentro de la casa, así como la necesidad de abordar de manera adecuada los conflictos entre los participantes.