Acusan a Marley por presunto abuso de menores y Ángel de Brito hizo pública la denuncia

Marley es tendencia en Twitter desde hace varias horas porque su nombre quedó involucrado en una denuncia por abuso sexual de menores. El conductor de Telefe fue denuciado en la Unidad Regional II de Oberá, Misiones, y el denunciante prefirió resguardar su identidad.

Tras la detención de Marcelo Corazza, quien fue trasladado a Ezeiza, se conció esta nueva denuncia que inició en un programa de CrónicaTV, pero luego quedó acentada en la Justicia y Ángel de Brito la hizo pública en sus redes.

La denuncia contra Marley y Marcelo Corazza.

Además, el periodista Rolando Barbano habló de la denuncia en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y comentó al respecto: “Habría habido relaciones sexuales entre adultos y menores”.

“Los nombrados mediáticos mantenían relaciones sexuales explícitas con menores y no aportan mayores datos”, indicó después, aunque la denuncia no aporta mayores detalles, por lo que el denunciante será sometido a pericias psicológicas.

La denuncia de una de las supuestas víctimas de abuso de Marley

En la denuncia que hizo en televisión, el hombre detalló: “Era menor y estuvimos con dos amigos más, quería tres chicos el conductor de Telefe. Piensen en mí, tengo familia, y si le pasa algo, esta gente tiene un poder muy grande y oscuro”.

“Nadie te asegura nada, nadie puede asegurarme que estas personas no me hagan daño”, manifestó el denunciante quien prefirió no revelar su identidad por miedo a replesalias.

Marley, conductor de "The Challenge". (Captura)

Finalmente, en la denuncia formal expuso: “En la fecha, siendo las 10:00 hs. se hizo presente una persona, cuyos datos mantuvo en reserva, expresando: que hace varios años atrás, realizó viaje a la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

Dentro del relato de la supuesta víctima también se lee en el resumen de la policía, “asistió a una casa quinta, no aportó mayores datos ni del lugar donde se ubica ni del propietario, en el cual se encontraban reunidos varios mediáticos, reconociendo a los conductores famosos: y Marcelo Corazza. Al primero lo llamaban el porteño y al otro el bonito”.

