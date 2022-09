El Paseo del Rock de Godoy Cruz va tomando forma: qué músicos ya fueron homenajeados

El Paseo del Rock de Godoy Cruz tiene su cuarto banco en homenaje a una de las figuras más importantes de la música argentina.

Gustavo Cerati y Soda Stereo tienen su obra, recientemente inaugurada en el Parque San Vicente. La autoría le corresponde a la artista visual Mariana Giordanengo.

El primero que hizo fue el de Luis Alberto Spinetta, en noviembre del año pasado. Después, siguió con otro de los íconos: Charly García y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Se sumó ahora el de Gustavo Cerati y Soda, pero el proyecto sigue en marcha y en el horizonte aparece nada más y nada menos que el de Sumo.

Por eso, Giordanengo hizo la invitación para “que vengan a visitarlo y se saquen fotos con sus ídolos”.

De esta manera, concluyó: “Vamos por más, queremos llenar de bancos para que los fans vengan y sea un punto de encuentro”.

Desde hace 30 años recorre profesionalmente los caminos de la cultura, cuando empezó en la facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo.

Luego de presentar el último banco junto a Tadeo García Zalazar en el espacio verde donde cada año se realiza la Fiesta de la Cerveza, Giordanengo contó cómo lo realizó.

“Soda y Cerati son dos inmensidades dentro del rock and roll”, opinó.

Además, explicó que tuvo que “juntar muchísima información y apunté hacer tapas de discos muy famosos”.

“Entre ellos los fanáticos van a ver referencias a Amor Amarillo, Dynamo o Infinito, entre otros”, señaló.

Mientras que, entre risas, detalló: “En Sueño Stereo hay muchos parlantitos y un retrato de Gustavo que me parece muy muy adecuado. Seguro que lo van a llenar de besos”.

Aunque aplicó el mosaiquismo en estos trabajos y es referente de la técnica en Mendoza, Giordanengo también es escultora, artista visual, diseñadora de ambientes y espacios urbanos.

Su primer trabajo con el rock

A pesar de su larga trayectoria y de trabajar escuchándolo, estas obras son sus primeras relacionadas al rock.

Previamente, se ha dedicado a obras urbanas, como plazas, peatonales y paseos.

“Todavía no había incursionado en retratos y menos de artistas que admiro”, reveló.

Por último, durante su carrera, Giordanengo ha trabajado en papel liviano y ultraliviano, body art, escultura y luego el mosaiquismo.

Respecto a eso, recordó: “Una vez me pidieron y me animé, empecé como autodidacta porque no había dónde instruirse el momento y desde ahí no paré”.