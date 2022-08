Emprendedoras mendocinas te traen los mejores regalos para este Día del Niño

Se aproxima ese día tan anhelado, y esta vez, ¡nos toca a nosotros sorprenderlos a ellos! Sin embargo, no es fácil encontrar algo diferente, una propuesta que les llame la atención y salga de los obsequios tradicionales.

Hoy te dejamos esta lista de ideas originales, de la mano de tres emprendedoras mendocinas que hacen sus productos con mucho amor, artesanía y dedicación:

Inclus: juguetes inclusivos

Mariana Pattini es mamá de Luci y Guille y cuenta que la inclusión tocó a su puerta desde joven, cuando por su profesión trabajó con estudiantes con discapacidad y descubrió un mundo de posibilidades. “Cuando nació mi segunda hijita con Síndrome de Down, atravesada por una maternidad diferente, quise poner en valor las diferencias y asociar la discapacidad a la celebración, a los regalos. No encontré en el mercado muchas opciones que pusieran el acento en la diversidad como enriquecedora. Así surgió Inclus Regalos, para representar y naturalizar la diversidad en todas sus formas y generar conciencia inclusiva a través de regalos, comenzando desde las infancias”, expresa Mariana.

Inspirados en transmitir valores de respeto y empatía, los juguetes que propone Inclus están pensados desde un diseño universal, para que puedan ser disfrutados por todos los peques, más allá de su condición, naturalizando -a través del juego- la diversidad. Al mismo tiempo, están ideados para que sean amigables con el planeta y funcionales para estimular habilidades y pontencialidades.

Mariana, Luci y Guille.

La propuesta de Inclus para este día de las infancias es habilitar momentos de encuentro en familia para fortalecer vínculos y disfrutarse mutuamente, a través de los regalos, mediante juguetes que van a permitir jugar juntos y vivir experiencias inclusivas: IncluOsitos, los kits de arte, los juguetes sensoriales y más.

Lorenza Mía Kids: juguetes sin pantallas

“Mi emprendimiento arrancó en plena pandemia, cuando el mundo se detuvo y se generaron más oportunidades que nunca de estar en familia y jugar con nuestros hijos”, explica su creadora, la arquitecta María Paula Viel. Sin embargo, su interés por los juguetes comenzó unos años antes, al ser madre por primera vez (Paula es mamá de Milo de 3 años y Antón que acaba de cumplir 1).

“Sentía una gran conexión con mi ´yo de la infancia´ y eso me llevó a elegir este rubro: el volver a jugar, pero esta vez desde el rol de mamá, sentada en el piso moviendo autitos, haciendo rodar pelotas, inventando recetas con comidas de juguete y construyendo casitas con bloques”, agrega.

El concepto de la marca surgió frente al dilema constante al que se enfrentan los padres actualmente: el exceso de pantallas en la vida de los niños. Su creadora pensó en cómo ofrecer opciones para que los más chiquitos dejen un poco de lado la tecnología y vuelvan a las raíces, a jugar con juguetes simples, reales, tangibles, ¡a usar a pleno la imaginación!. Como dice la frase por la cual se guía María Paula: “Mientras menos cosas haga el juguete, más cosas hará la mente del niño”.

Dice Paula: “Jugar a cocinar. Jugar a curar. Jugar a arreglar. A construir. Armar. Desarmar. Encastrar. Pintar. Todo lo que conlleva el juego en sí: la dinámica, la fantasía, la creatividad, el ingenio, la constancia, las horas de disfrute”.

Jugar acompañados o solitos, con pares o con sus adultos favoritos, a eso apunta Lorenza Mía Kids: al juego libre, a que cada juguete desde su propia simpleza genere múltiples escenarios de diversión y a su vez, que sean objetos perdurables, por lo que se eligen materiales nobles como la madera y los géneros textiles.

Colores Pastel, juguetes que promueven la creatividad

“En Colores Pastel buscamos que, a la hora de entretenerse, el niño siga siendo niño... ¡Que pueda imaginar, soñar, crear, inventar, dejarse llevar por esa inocencia tan característica, a través del juego sano, muy lejos de pantallas y la tecnología... Promovemos la creatividad a través del contacto con materiales nobles como la madera, lanas, hilos y telas principalmente, ¡volviendo un poco a tiempos de antes dónde la diversión era asegurada!”, explica su propietaria María Eugenia Crayon.

Para este día del niño la protagonista es la carpita tipi, una tienda de campamento donde una vez que el niño entra, difícilmente quiera salir. Allí pueden leer, dormir, esconderse, inventar, hasta incluso comer, porque es totalmente lavable.

“¿Quién no jugó alguna vez a armar su propio escondite? Creemos que todos, grandes y chicos, buscamos un lugarcito que nos haga sentir seguros y contenidos, que sea nuestro espacio, nuestro refugio... ¡Eso es la carpita tipi para los niños, más allá de que es un elemento decorativo muy hermoso!”, agrega María Eugenia.

Colores Pastel acompaña esta propuesta con banquitos de animalitos, hechos de madera y tejidos al crochet, así como otros accesorios: guirnaldas de tela, percheros y juguetes de madera, gimnasio para bebés, sonajeros, mordillos y muñecos de apego confeccionados con géneros hipoalergénicos, hechos 100% a mano. Toda una fusión de elementos que hacen que estos juguetes sean únicos.

Satia Design: solidaridad y amor por los niños

Cerramos esta nota con una emprendedora muy especial, Satia Candeloro, que si bien no fabrica juguetes, supo cómo llegar al corazón de los chicos. Ella es la creadora de Satia Design, y trabaja bajo el concepto de moda slow fashion, con manufacturas pequeñas y apostando por la producción local mendocina.

“La marca nació en 2019 con una colección de indumentaria para mujeres. Sin embargo, estos dos últimos años me he estado replanteando hacia donde llevar el diseño de mis prendas. Y es aquí cuando encontré inspiración en una situación que me moviliza”, anticipa Satia.

“Desde pequeña he sido muy sensible al entorno y a la realidad, y esa emoción no deja afuera a mi carrera profesional. Siempre busco desarrollar productos significativos, prendas que tengan una funcionalidad. En 2021, en contexto de pandemia y luego de varias idas y vueltas, enfoqué el diseño en otra perspectiva”, agrega la emprendedora.

De esa inspiración y de sus ansias por ayudar Satia creó el diseño que llamó “Buzo Max”, una prenda oversize de polar soft con capucha súper abrigada, cómoda y canchera. Su objetivo, tal como lo expone en sus redes: ser “Tu nuevo mejor amigo”, haciendo referencia a la ilusión de un oso gigante del cual no podrás prescindir una vez que lo conozcas.

El año pasado el proyecto del buzo que iba a abrigar a los niños no se pudo concretar, ya que la producción fue pequeña y no se llegó a cubrir costos, pero Satia se propuso que 2022 iba a ser el año. Así, este invierno la joven diseñadora pudo llegar a más de 50 niños carenciados con sus maxi buzos de polar soft y su objetivo es incrementar la donación año tras año.

Unos 50 chicos recibieron la donación de buzos.

“Creo que si algo no está funcionando o te sentís perdido la solución es movilizarse. Es mejor probar, que lamentarse por lo que no hiciste”, dice. Y siguiendo esta filosofía, pensó: “Poseo el conocimiento, tengo los medios y lo que se necesita para llevar a cabo un proyecto de producción de ropa; tengo la posibilidad de ayudar y no la estoy aprovechando”.

Sin pensarlo dos veces, llamó a un amigo de la infancia que dirige la empresa Textil Este quien, antes de terminar de comentarle la idea, le respondió: “Me encantó, contá conmigo para lo que se necesite”. Juntos pusieron manos a la obra y para junio la marca ya contaba con la producción para la venta, y la mitad de los buzos, destinada a la donación.

Satia Candeloro cuenta que “Me conecté con personas involucradas en diferentes puntos de nuestra provincia y los buzos ya se entregaron a quienes más los necesitaban en Rivadavia, San Martín y Rodeo de la Cruz. En esta última localidad se generó un vínculo más cercano y el objetivo es ayudar a más de 50 chicos que asisten a lo que llaman ´La horita feliz´, por lo cual estoy buscando el apoyo de la gente para que se sume a conseguir alimentos para una comida a la semana”.

El Buzo Max tiene un diseño cálido y confortable. Los chicos, felices.

Este año el Buzo Max se convirtió en la prenda estrella y es el deseo de la diseñadora continuar con la propuesta solidaria año tras año. Atentos porque próximamente ¡se viene la colección primavera –verano!

Si querés conocer más, o sumarte y colaborar con esta iniciativa, seguí a Satia Design en sus redes:

