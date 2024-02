Llega la Expo más importante de la vendimia en Mendoza

Expo Vea Vendimia, el evento vinícola, gastronómico, de entretenimiento y networking más esperado de Mendoza, llega este 2024 con su 12va. edición, la cual tendrá lugar del 21 al 23 de febrero en el Auditorio Ángel Bustelo, en la ciudad de Mendoza.

Este año, la expo se presenta con una renovada propuesta: habrá distintas experiencias gastronómicas, encuentros con winemakers, catas exclusivas y distintas opciones de entretenimiento, espacios de bienestar y networking.

A través del Club Vea Vinos de la marca, este encuentro tan esperado congregará a más de 6.000 asistentes. El evento tiene una gran particularidad: es un auténtico espacio de networking donde empresas, multinacionales, pymes y personalidades destacadas se conectan y comparten sus experiencias para coincidir con lo mejor de este mundo.

¿Qué ver en la Expo VEA Vendimia?

Charlas y catas con winemakers reconocidos de la escena vitivinícola

Este año estarán presentes Mariano Di Paola, Luis Reginato y Pablo Cúneo, entre otros. Quienes asistan no sólo degustarán vinos de primera calidad, sino que también podrán conocer las historias que hay detrás de cada etiqueta, así como conocer a los más relevantes protagonistas de la industria. Para participar habrá que inscribirse de forma anticipada en el Instagram de la marca, ya que habrá cupos limitados

Como obsequio, quienes participen recibirán una gift card por el vino degustado para canjearlo en las tiendas VEA.

La gastronomía tendrá su espacio destacado en esta edición, ya que contará con algunos de los foodtrucks más reconocidos de Mendoza que ofrecerán distintos productos y propuestas gourmet para disfrutar lo mejor de la gastronomía mendocina.

El line up de propuestas más relevante

La Expo tendrá un line up de distintos eventos y momentos para disfrutar: habrá espacios tipo chill out para disfrutar cervezas y vinos destacados; un espacio de bienestar y belleza; y un stand con una selección de productos Cuisine & Co, la marca de productos gourmet distintiva de VEA.

De igual forma, habrá disponibles opciones vegetarianas y veganas, sin TACC; saludables y de frutas y verduras de su espacio “Viví Saludable”, para que todos los visitantes disfruten de muchísimas variantes que presenta la feria.

Además, Vea propone un consumo responsable, y por eso se desarrolló un acuerdo con Cabify para evitar que las personas que asistieron al evento y consumieron no vuelvan conduciendo a sus hogares; así como mensajes alusivos en toda la feria.

Cómo adquirir las entradas

Las entradas podrán adquirirse, sólo para quienes compren en Gran Mendoza, Este y Valle de Uco, ingresando un ticket de compra en VEA, ya sea virtual o presencial, de $50.000 o más en Expovea.com. Por cada ticket, se otorga una entrada exclusiva. El ingreso, asimismo, deberá abonarse en efectivo, un seguro de copa que se reintegrará al devolverse la misma.

Cada año, la Expo Vea ofrece una propuesta innovadora y destacada que, durante los festejos de la Fiesta de la Vendimia, acompaña a los mendocinos a disfrutar de uno de los eventos más convocantes de la provincia, donde además de las más notorias bodegas y renombrados enólogos, concurren destacados representantes de la cultura, el sector público y líderes de opinión, que celebran junto a la marca, lo más relevante de la industria vitivinícola.