Llega a Mendoza el encuentro de emprendedores más grande Cuyo

Después de dos años de eventos virtuales, Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, lanza la Experiencia Endeavor Cuyo 2022 en su formato presencial. El evento reunirá a quienes quieren cambiar el mundo y emprenden con propuestas innovadoras para lograrlo.

En esta nueva edición los pilares serán: Tierra del conocimiento, bajo la premisa liderazgo y emprendedorismo.

Por eso el 13 de octubre el Cine Teatro Plaza y la Plaza de Godoy Cruz recibirán a miles de personas con ganas de potenciar su gen emprendedor.

La edición de este año cuenta con grandes referentes de nivel internacional que buscarán inspirarte a través de sus historias de vida.

Algunos de ellos son: Mario Pergolini (CEO de Vorterix & Emprendedor Endeavor), Pamela Scheurer (Co-Founder & CTO Nubimetrics); un panel de jóvenes sub 30 de Cuyo: Marcos Bruno (Co-Founder & CTO de Merovingian Data y astronauta análogo), Paz Álvarez (Co-Founder & CEO de Zavia), Franco Terenti (Co-Founder & CEO de Vinci-U.) y Julieta Luz Porta (NASA Global Winner).

Santi Maratea

Hacia el final de las charlas estarán Sabrina Castelli (Founder & CEO de Mujer Financiera) y Santiago Maratea, el influencer comprometido con las causas que nos convocan como sociedad, quien compartirá con la audiencia su historia, qué lo inspira a asumir este rol y el trabajo que hace detrás de cada misión que emprende junto a Jessi Jalife, su manager y co-equiper.

Además de las famosas “talks”, nuevamente en esta edición habrá tres talleres claves para emprender y hacer crecer tu negocio: “Estrategias con influencers” de Jessi Jalife (CEO & Founder Jalife Brothers), “Herramientas legales para startup” de Fer Pérez Hualde (Partner Estudio Pérez Hualde) y “Producto y comunidad: evolución hacia la web 3.0″ de Victoria Guareschi (Product Lead at Lemon Cash).

La experiencia también ofrecerá los Endeavor Mentors, más de 15 consultorios de mentorías grupales con expertos y emprendedores de la red Endeavor en temas de conflicto a la hora de emprender o crecer en las empresas.

Para cerrar y seguir generando vínculos la experiencia realizará su clásica Net Working Party.

“Elegimos pensar a Cuyo como Tierra del Conocimiento. No solo tenemos hermosas provincias y ciudades para vivir, sino que tenemos personas altamente capacitadas. La Economía del Conocimiento es la segunda fuente de exportaciones en Argentina, la cual genera un importante superávit y cuenta con un gran interés público e inmensas oportunidades de crecimiento, por eso decidimos realizar esta experiencia con grandes referentes”, dijo Luis Zambonini, presidente de Endeavor Cuyo.

Por su parte, María José Rubio Nanclares, directora ejecutiva de Endeavor Cuyo, agregó: “En esta edición vamos a conocer también a talentos jóvenes como el caso de Marcos Bruno, estudiante de la UNCuyo, quien fue elegido para representar a la Argentina en una simulación de la prestigiosa Space X., Paz Álvarez, emprendedora de Biotecnología invertida por GRIDX y Julieta Luz Porta, premiada por la NASA y representante de Argentina en el Women’s Forum for the Economy and Society (en Ecuador). Desde la Fundación Endeavor buscamos potenciar emprendedores de alto impacto y contribuir al desarrollo del país, promoviendo la cultura emprendedora. Necesitamos personas que se animen a soñar en grande y que estén dispuestas a compartir su experiencia, desafíos y miedos. Sin nuestros sponsors y red, esto no sería posible. Agradecemos el apoyo y participación, ya que es esencial para que muchas personas puedan activar sus ideas, aprender y descubrir cómo hacer crecer sus negocios y, sin dudas, animarse a emprender”