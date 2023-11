Griollo te espera con sus deliciosas hamburguesas a la parrilla con un toque ahumado

“Los comienzos de Griollo tienen que ver con el impulso propio y de nuestra familia y amigos, que en algún momento probaron hamburguesas a las brasas hechas por nosotros. Con la idea clara de querer armar un emprendimiento gastronómico de burgers, la única pregunta que necesitábamos responder era cómo diferenciarnos del resto de los locales que nutren la cultura hamburguesera de Mendoza”, explican los hermanos Gentile.

Así, a base de pruebas y errores, los chicos llegaron a la conclusión de que el sabor inconfundible de las brasas argentinas eran el toque especial que querían aportarle a sus productos. “Tanto nuestras 6 variedades de hamburguesas (de carne o veggies) como nuestras papas fritas logran ese sabor ahumado delicioso. Por el momento estamos en el centro de Las Heras atendiendo con formato take away y delivery. Aún no tenemos un local visible, pero la idea en el corto plazo es expandirnos y contar con un espacio para que nuestros clientes puedan ranchar comiendo nuestros productos y pasar un gran rato con amigos”, agregan.

Augusto y Bruno Gentile.

Y es que, desde el minuto uno, la esencia de Griollo fue el “ranche” con amigos y el disfrute en compañía. “El objetivo siempre fue, es y seguirá siendo nutrir a la cultura hamburguesera del sabor de las brasas; creemos que la competencia logra camaradería y compañerismo con el resto de los locales”, indican los hermanos Gentile.

Gracias a todo esto, el primer año de Griollo superó ampliamente las expectativas, con clientes llegados de todas partes del Gran Mendoza y una respuesta más que positiva. “Cada vez se suma más gente a nuestra gran comunidad y destacan sobre todo el sabor de nuestra parrilla y el tamaño generoso de nuestras burgers. Por todo esto, esperamos que más mendocinos y mendocinas se sumen y se animen a vivir esta cultura hamburguesera que está creciendo cada vez más y que vengan a nuestro local para poder sentir ese sabor ahumado argentino que le damos a nuestras hamburguesas”, finalizan.

Take away: Sarmiento 1520, Las Heras

IG: @griollohamburguesas

Fotos: Felipe Ponce, Sebastián Figueroa y Micaela Carbonari.

Video: by Sebastián Figueroa y Micaela Carbonari.