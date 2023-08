Este 26 y 27 de agosto Game Manía Fest llega al Aconcagua Arena: donde los juegos cobran vida

Game Manía Fest ofreceerá competencias Gamer Free Play, de Valorant, CS GO, Fortnite, FIFA, League of Legends, DragonballZ, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Roquet League, Call of Dutti y Mario Kart. Más de 100 estaciones de juego para competir y ganar o simplemente divertirse entre amigos.

Contará también con la presencia de reconocidos streamers (Passthor, Frankkaster, Anto Regio, entre otros), youtubers (Tomex, Sarastech, Giuly Cobian, entre otros), freestylers, Gamemanía Party, cosplay y low cosplay. Además, encontrás allí tiendas comic, taller armado de PC, juegos de rol y zona retro.

Con tu entrada, además de participar por el sorteo de dos PC Gamer, tenés pase libre a todas las actividades: acceso a todas las Arenas Gamers, Zona VR, Zona Retro, Airsoft, salas de escape, juegos de salón, juegos de mesa y juegos de rol.