El Museo Aerosolar, el más grande del hemisferio sur, llega a la Bolsa de Comercio de Mendoza

Orquestando Ciudadanía es una propuesta de la agrupación Música en Movimiento para disfrutar de la música en un gran espacio inflable denominado Museo Aerosolar, una obra conceptual creada por el reconocido artista argentino Tomás Saraceno, que fue presentada en la Bienal de Venecia en el año 2021 y por primera vez llega a Mendoza.

Se trata de una instalación compuesta por un globo de 12 x 36 metros hecho con material reciclado que forma parte de una muestra itinerante. La obra fue construida en la ciudad de Chascomús, por más de 400 personas guiadas por Carlos Almeida bajo la consigna “Libres de fronteras”, para que podamos pensar en una sociedad más justa y que respete al medio ambiente.

Asimismo, esta obra que estará expuesta en el salón de Ruedas será el escenario del concierto de la Orquesta de Guitarras de Música en Movimiento, conformada por 25 eximios guitarristas del país y del exterior, el próximo jueves 7 de diciembre.

Sobre el Museo Aerosolar

El Museo Aerosolar es un objeto inflable de quince metros de diámetro compuesto por 1 metro cúbico de bolsas de plástico y 570 metros cúbicos de aire. Es una obra de arte colectiva de código abierto propuesta por el artista Tomás Saraceno funciona sin combustibles fósiles, baterías, litio, paneles solares, helio, hidrógeno.

Fecha: del 5 al 7 de diciembre

Horario: puede visitarse de 10 a 19 h.

Lugar: Bolsa de Comercio de Mendoza, Sarmiento 199, ciudad.

Entrada libre y gratuita

Sobre la Orquesta Internacional de Guitarras de Música en Movimiento

Está compuesta por 25 guitarristas provenientes de todo el país y del exterior (Estados Unidos, Reino Unido y Chile). Algunos integrantes fueron miembros de Robert Fripp & The League of Crafty Guitarists y de Robert Fripp & The Orchestra of Crafty Guitarists, habiendo realizado giras por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con ambas formaciones. La Orquesta interpreta música instrumental de vanguardia para ensambles de guitarras acústicas en formato acústico.

Concierto “Orquestando Ciudadanía”