El secretario de River Plate le pegó durísimo a Juan Sebastián Verón: "Genera desconfianza"

Además, recordó el conflicto por el delantero Sebastián Driussi, cuando el Grupo Foster Gillett intentó interceder en su regreso a River: "Se metieron, hicieron una oferta, actuaron de modo desleal, sin el consentimiento de jugador, sin el consentimiento de nadie. Y la verdad que es algo un poco lamentable, pero es lo que ocurrió”, expresó. El hombre Millonario aseguró que no hubo ningún diálogo con Verón, ni en la previa ni después de este hecho. "No hemos tenido conversaciones, porque en el mismo sentido no las hubo cuando interfirieron en una operación que no tenían ningún vínculo ni nada que ver. Ni el consentimiento del jugador”