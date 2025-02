¿Estudiantes de La Plata se queda sin presidente? Juan Sebastián Verón amenazó con renunciar

Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata , dejó ver entre líneas que, si se cae el acuerdo con Foster Gillett, dejará la presidencia de la institución. “ Es un proyecto mío. El club como está no tiene más para crecer ”, aseguró.

La Bruja salió en las últimas horas a redoblar la apuesta, después de haber declarado en una entrevista que el acuerdo con el empresario no estaba en riesgo. De esta forma, expresó que, si no se hace, podría renunciar a la presidencia por cansancio.

El mandamás Pincha, aseguró: "La negociación se basó alrededor del club más allá de que el negocio es el fútbol. Si esto no funca dejamos sin cancha de hockey a las chicas, sin gimnasio, sin otro polideportivo, sin poder hacer un microestadio, sin poder tener un proyecto de Estadio el día de mañana, lugares de captación, hay todo una cuestión detrás. No pasa solo por cuánto se lleva el inversor. Nosotros queremos hacer crecer al club de manera exponencial ".

image.png Verón aseguró que su club alcanzó el techo, y que si no cierra con Gillett se irá

Verón defendió las negociaciones con Foster Gillett, asegurando que responden a un sueño de él. "Es un proyecto mío. El club como está ya está, ya lo transité, lo pusimos bien. No tiene más para crecer y no tengo ganas de seguir renegando”. En este aspecto, lanzó una amenaza: “Si esto no se da y en junio para hacer el equipo tenemos que vender un plantel y hacer otro, no tengo más ganas. Pretendo algo más grande, mi sueño es otro"