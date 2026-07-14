Una apuesta para difundir contenidos audiovisuales científicos

Los contenidos audiovisuales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet ) están siempre a disposición de los interesados, quienes con mayor o menor esfuerzo acceden a ellos. A partir de ahora será más fácil y práctico ingresar a estos productos.

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Por medio de un convenio entre el organismo estatal y una señal privada se difundirán materiales audiovisuales de corte científico.

El paso dado es importante porque de esta forma se acercará la ciencia y el conocimiento a más y nuevos telespectadores, con alto beneficio para las audiencias de los estudiantes, alumnos del ciclo primario y del nivel secundario.

Además, no solo se podrán ver documentales y series ya producidos por Conicet , como la expedición que exploró en 2025 el cañón submarino Mar del Plata y que descubrió cuarenta nuevas especies marinas, sino que además se realizarán producciones conjuntas.

La iniciativa incluye de manera determinada a Mendoza, ya que uno de los documentales que se podrán apreciar está muy vinculado a la riqueza de nuestra tierra, titulado “Hacer vino en el desierto”, un producto de 2023 que muestra los aportes de la ciencia a la industria vitivinícola y la sinergia y trabajo conjunto entre científicos y productores locales.

Otras ofertas que se podrán ver son la serie “Donde nace el conocimiento” y los documentales “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación agujero azul”.

Sin embargo, el catálogo se irá ampliando con más contenidos de Conicet Documental y las nuevas producciones que se planean realizar.

Los trabajos disponibles reflejan la diversidad de investigaciones que se desarrollan en el sistema científico nacional, con la pretensión de fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad mediante relatos audiovisuales de alta calidad y explicación didáctica.

En ese sentido, será muy importante la participación en la iniciativa de los once institutos que conforman el Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza.

No cabe ninguna duda de que se trata de una oportunidad para conocer mejor los estudios realizados por investigadores del Instituto Argentino de Zonas Áridas (Iadiza) o del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y sus campañas para determinar la situación de los glaciares mendocinos en la alta montaña.

La planificación también aborda temáticas vinculadas a las ciencias de la Tierra y del ambiente, la oceanografía, la astronomía y la exploración científica en territorios remotos, mostrando cómo distintas disciplinas contribuyen a ampliar el conocimiento sobre nuestro país y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

En suma, la incorporación de producciones de Conicet a la plataforma privada representa una ampliación de la comunicación pública de la ciencia, acercando investigaciones, historias y protagonistas del sistema científico nacional a audiencias cada vez más amplias y diversas. Muy valorable como divulgación.