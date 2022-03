Concurso público para dos obras importantes

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Colegio de Arquitectos local, acordaron la construcción de dos importantes obras públicas por medio del concurso público.

En abril se hará el llamado para licitar públicamente la construcción de un monumento en homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas y, en otro caso, la puesta en valor de la fuente de la Plaza Pedro del Castillo.

El municipio adoptó esta posición y no recurrió a la contratación directa de los trabajos, instancia que satisface a muchos profesionales del medio. La ventaja de llamar a concurso y elegir el mejor proyecto, para luego poder llevarlo a la realidad, es que se abre una instancia a la participación de todos los ciudadanos, sean arquitectos, ingenieros o artistas plásticos en el caso del Memorial, “en un proceso sumamente democrático y transparente”, tal como afirma la nota de prensa del municipio para difundir.

La idea sobre el memorial surgió de un grupo de veteranos de Malvinas que elevó al municipio el interés por tener un espacio donde se los recuerde. Por eso el llamado a concurso público provincial será el 2 de abril, cuando se celebre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La obra estará ubicada en el Parque Central, en un espacio contiguo al anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza.

En otra jornada, la del 22 de abril, se hará la convocatoria a concurso para la puesta en valor de la fuente de agua y su entorno, en la plaza Pedro del Castillo, Cuarta Sección, espacio que conforma el Área Fundacional de Mendoza, que tiene declaratoria patrimonial.

Se explicó que para este emprendimiento el proceso será más largo ya que se requiere la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Los jurados de ambos certámenes estarán compuestos por cinco profesionales, preferentemente arquitectos, representados de la siguiente manera: dos por el municipio, otro del Colegio de Arquitectos, uno por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) y el restante representará a los concursantes.

Tal vez ya no haya tiempo, pero opinamos que la Facultad de Arquitectura (Universidad de Mendoza) podría haber tenido un delegado y lo mismo los ex combatientes.

Siempre hemos alentado los llamados a concurso público porque brindan una participación profesional voluntaria y abierta, que conlleva una variada propuesta de ideas que dan al jurado la posibilidad de elegir la mejor opción. Es el caso contrario a cuando se llama a licitación con proyecto único no colegiado.

En el caso del memorial por las Malvinas, a cuarenta años del comienzo de esa gesta, es un justo reconocimiento a los que lucharon en el archipiélago usurpado, los que murieron en el combate y los que retornaron y sufrieron muchas injusticias.

El lugar elegido para emplazar este conjunto es el adecuado en atención a los lineamientos que ofrece el Parque Central.

Entonces, todos los auspicios para que, en tiempo y forma, se ejecuten estos dos emprendimientos y que no corran el destino de otros concursos públicos que, no obstante, efectuados, luego fueron abandonados, como por ejemplo el realizado en 2016 para crear un parque en las 24 hectáreas de la ex estación Mendoza del Ferrocarril General San Martín.