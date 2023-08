Claroscuros ante nueva cumbre sobre el clima

La COP 28, que se realizará en Dubai (capital de Emiratos Árabes) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de este año, será el escenario para hacer un balance de los progresos o no que el mundo ha efectuado tras el Acuerdo de París, en 2015.

El objetivo de lo decidido en la Ciudad Luz hace siete años fue plantear la necesidad de limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados, preferentemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.

COP es la forma reducida de nombrar a las reuniones sobre el clima en Naciones Unidas, en rigor Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En el encuentro de los Emiratos Árabes, al que asistirán representantes de aproximadamente 200 países, los delegados internacionales tendrán una nueva oportunidad para ponerse acuerdo y definir una estrategia válida que permita enfrentar la crisis climática en curso.

Para alcanzar la meta de la temperatura (1,5 grados) a largo plazo, las naciones signatarias del convenio se comprometieron a lograr el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, como forma de lograr un planeta más sustentable y con clima neutro hacia mediados de siglo.

Ajustando más las deliberaciones, los representantes nacionales acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030, y por completo en 2050. Marca alentadora para el futuro mundial.

Una corriente internacional ambientalista advierte que desde 2015, muchos países no han hecho sus deberes y desde entonces se acumulan siete años de retraso, siendo las consecuencias que el tiempo juega en contra nuestro y que ya no se cuenta con décadas para frenar el aumento de la temperatura. No faltan quienes sostienen que existen riesgos de superar los 1,5 grados para 2026.

Entonces, y como estamos analizando, la COP 28 reunirá a los representantes del mundo en un momento crítico para la protección del medio ambiente, con la meta de arribar a nuevos acuerdos y soluciones ambiciosas y eficaces frente al desafío mundial más apremiante de este tiempo: el calentamiento global derivado del aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund, WWF) ha elaborado un Documento de Expectativas, que describe las pretensiones de quienes luchan por tratar que la Tierra no sufra más frente a la creciente contaminación, con medidas diversas:

*Eliminación de todos los combustibles fósiles y sus subsidios, e incluir objetivos para energías renovables, eficiencia energética y acceso a la energía.

*Una hoja de ruta definida del proceso Global Stocktake, en relación a cómo restablecer la ambición climática.

*Un marco integral para el Objetivo Global de Adaptación y la movilización de recursos para la creación de resiliencia climática en las comunidades vulnerables.

*Operativización del Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP 27.

*Cierre de la brecha financiera al cumplir finalmente la meta de que los países desarrollados movilicen USD 100.000 millones al año.

Un proceso muy difícil de alcanzar de por sí por un sinnúmero de razones, con el agregado de la falta de consenso general, porque en la reunión de Dubai volverán a ejercer presión los grupos de negacionistas, con científicos en sus filas, del cambio climático y el calentamiento global.