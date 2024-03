Walter Bressia: “Necesitamos revertir la retracción de la vitivinicultura y volver a la inversión”

En el marco de la Fiesta de la Vendimia 2024, Bodegas de Argentina celebró su agasajo en una bodega histórica para la vitivinicultura argentina. El evento contó con la presencia del presidente de la organización, Walter Bressia, quien expresó su agradecimiento a los anfitriones, destacando la importancia del lugar para la industria vinícola nacional.

Walter Bressia inició su discurso reconociendo al Sr. intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, por recibirlos en este emblemático espacio. La elección de esta bodega se fundamentó en la intención de honrar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo de la industria vitivinícola. Bressia destacó la importancia de recordar a los obreros de viña, operarios de bodegas, colaboradores, empresarios y dirigentes que formaron parte de Bodegas de Argentina.

Agasajo Bodegas de Argentina 2024.

El presidente de BdA expresó su agradecimiento a las autoridades nacionales y provinciales, con quienes colaboran activamente en beneficio de la industria vinícola. También resaltó la participación de Bodegas de Argentina en la discusión sobre las retenciones y las normas provinciales, abogando por cambios que impulsen la competitividad del sector.

Bodegas de Argentina declara una situación compleja para el sector

Con relación a los desafíos actuales, Bressia señaló que la vitivinicultura atraviesa tiempos difíciles, con la cosecha más baja de la historia y una disminución histórica del 25% en las exportaciones. Subrayó la necesidad de reformas para alinearse con el mercado internacional y destacó la importancia de acuerdos con el mundo, especialmente para reducir los aranceles: “Estamos viviendo tiempos de inflexión que nos desafían como empresarios, dirigentes y ciudadanos. Sentimos que se van dando cambios a una velocidad cada vez mayor. Necesitamos reformas que nos permitan alinearnos al mundo”.

Bressia señaló: “Ha sido un año muy difícil para la vitivinicultura”. Afirmándose en la mala cosecha del año anterior, los incrementos de costos y las regulaciones de precios en los canales de ventas han impactado la rentabilidad de los productos vinícolas. En palabras del presidente de BdA: “Los incrementos de costos y las regulaciones de precios en los canales de ventas pusieron en jaque la rentabilidad de nuestros productos”.

La situación de las exportaciones también ocupó un lugar destacado en el discurso, con una caída histórica del 25% y un claro llamado a la necesidad de mejorar la competitividad. Bressia afirmó: “La falta de competitividad macro de Argentina es evidente. Falta de competitividad que podemos atribuir a problemas cambiarios, reservas, aranceles de ingreso a los mercados, pagos al exterior e ineficiencias logísticas propias que esperamos solo sean parte del pasado reciente”.

La sostenibilidad fue otro tema crucial abordado por el presidente, destacando el compromiso de Bodegas de Argentina en el desarrollo de prácticas sostenibles: “Los productos con propósito, garantías de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, trabajo registrado, trabajo infantil, igualdad de oportunidades y otros, se hacen presentes en las preferencias antes mencionadas”.

Los pedidos del sector a gobernantes

Enfatizando la urgencia de acuerdos internacionales, Bressia resaltó la discrepancia en los aranceles para acceder a los mercados, mencionando: “Pagamos el 5.2% de nuestra facturación en concepto de aranceles para acceder a los mercados, lo que representa el doble de la media mundial. Chile solo paga el 0.1% por el mismo concepto. La necesidad de acuerdos con el mundo es evidente, acompañada de fondos para la promoción internacional”.

El presidente de BdA hizo hincapié en que exportar no es solo una alternativa sino una necesidad, instando a superar las regulaciones actuales y fomentar la demanda: “Para nosotros exportar no es una alternativa. Es una necesidad. Producimos más de lo que consumimos en nuestro país y sólo nos hemos limitado a buscar como solución, regulaciones en la oferta de la producción primaria, en lugar de incentivar la demanda. Regulaciones que ya cumplieron 30 y no dieron los resultados esperados”.

Bressia concluyó su discurso subrayando la importancia del sector vitivinícola en la economía argentina, generando empleo, divisas y contribuyendo al turismo. También destacó la necesidad de políticas fiscales adecuadas y celebró la nueva línea de inversión para Eficiencia Hídrica anunciada por el gobierno nacional.“Necesitamos revertir la retracción de la vitivinicultura y volver a la inversión, el crecimiento y el entusiasmo por nuestra actividad. Para alcanzar esas metas consideramos necesaria una política fiscal más adecuada, que incentive y promueva el crecimiento”, aseveró.

El presidente de Bodegas de Argentina hizo un llamado a la colaboración y la participación en iniciativas conjuntas entre el sector privado y el estado, destacando la importancia de trabajar en conjunto para superar los desafíos actuales. Concluyó su discurso expresando diciendo: “Es tiempo de vendimia. Es tiempo de celebrar una nueva cosecha y el resultado del trabajo. Es tiempo de renovar la esperanza. Levantemos nuestras copas para expresarlo. Salud”.

