Walter Bressia “El tipo de cambio actual nos brinda una ventaja competitiva”

-¿Cómo viene esta nueva cosecha?

-Muy buena. La verdad es que nos está sorprendiendo, tanto en cantidad, porque hay más uvas que el año pasado, como en calidad. Las uvas blancas que ya han ingresado están espectaculares. Hay vinos blancos con una muy buena calidad aromática y una buena estructura. Creo que vamos a tener un gran año para los vinos blancos. Las uvas tintas que están empezando a ingresar, también. Hubo que esperar al momento óptimo porque las altas temperaturas que tuvimos durante el mes de enero hicieron que se detuviera el avance de la maduración. Se retomó a mediados de febrero, la planta volvió a restablecerse, retomó el circuito y hoy estamos ya en un período normal. Así que las uvas que están entrando, estamos en época de Malbec, algunos Cabernet, y la verdad es que con excelente calidad. Creo que estamos frente a una excelente cosecha.

-¿Hay oportunidades de colocar más vino que el año pasado en el exterior?

-El mercado, si bien está difícil, presenta muchos parámetros que nos abren perspectivas favorables. En primer lugar, el desbloqueo del tema del pago al exterior a los importadores ha generado un panorama interesante. Este aspecto nos permite mantener relaciones más estables con nuestros proveedores internacionales, lo cual es crucial para expandir nuestras exportaciones.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan?

-El mercado internacional demanda promociones y estrategias de marketing similares a las que utilizamos en el mercado interno. Sin embargo, estos costos suelen ser asumidos por los importadores, quienes luego los trasladan a las bodegas. Durante el período en que no podíamos realizar transferencias al exterior, esta dinámica afectó nuestras ventas. Además, el exceso de stock en algunos importadores, especialmente en Estados Unidos, durante y posterior a la pandemia, también ha sido un obstáculo. Entonces, durante dos años, muchos importadores han estado utilizando su stock existente, lo que ha limitado las compras a las bodegas. Sin embargo, este año se observa una tendencia positiva, con un retorno gradual a las compras de vino argentino.

-El tipo de cambio ¿Ayuda?

-El tipo de cambio actual nos brinda una ventaja competitiva, lo que nos permite ser más atractivos en el mercado internacional. Esto es especialmente relevante para el segmento de vinos con precios entre us$ 2,50 y us$4 FOB la botella, donde la competencia es alta. Anteriormente, nuestros costos no estaban alineados con estos precios, pero ahora estamos en condiciones de recuperar este segmento. Ahora, si bien reconozco que recuperar el mercado perdido puede ser un desafío, creo que tenemos una oportunidad real de hacerlo. El cambio de contexto económico y las condiciones favorables nos permiten ser optimistas.

El presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, en el agasajo de BdA. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

-¿Qué considera que puede pasar con el mercado interno?

-El mercado interno va a ser un poco más lento. Si bien en las bodegas estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no trasladar los incrementos que tenemos en los insumos, para no seguir perdiendo consumidores, porque también una de las razones importantes de que se ha perdido el mercado interno es también por un tema de la economía. La competencia que tenemos con bebidas sustitutas, el vino no es un artículo de primera necesidad, por lo tanto es sustituible por alguna otra bebida o por aguas, aguas saborizadas y demás que están por debajo del nivel de los precios de los vinos en la góndola. Realmente la bodega lo está sintiendo, no queremos seguir perdiendo ese consumidor y por lo tanto vamos tratando de no trasladar plenamente los incrementos que tenemos al producto. Estimo que el mercado, si esto tiende a estabilizarse un poco, podemos empezar a ver una mejoría en el mercado interno después de mediados de año. Creo que podríamos empezar a notar una reacción positiva en el consumo.

-Pero el consumo per cápita ha caído hasta 16 litros en Argentina...

-Eso es preocupante porque el vino que no se vende se acumula y esto ya lo hemos pasado en esta crisis. Cuando hay sobrestock de vinos no es bueno para nadie, mucho menos para el productor. Entonces siempre tienden a haber excedentes de vino que presionan sobre los vinos, sobre todo sobre el mercado de vinos a graneles y todo este mercado que debe funcionar en equilibrio. Además, nosotros lo tomamos como un tema cultural también. Argentina siempre se ha consumido vino y que hoy no se esté consumiendo vino porque el consumidor se ha ido hacia otra bebida, tampoco es bueno. Porque culturalmente Argentina acompaña a sus alimentos con vino. Así que al sector nos preocupa.

-La semana pasada el INV autorizó los vinos sin alcohol, ¿es un nuevo nicho de mercado?

Desde Bodegas de Argentina lo habíamos venido solicitando desde hacía tiempo. Ahora, en cuanto asumió la presidencia nuevamente Carlos Tizio, le pedimos una reunión y le planteamos este como uno de los temas puntuales. Sobre todo porque hay una tendencia en el mundo hacia este tipo de productos, a consumir menos alcohol por diferentes razones, por temas de salud, por un tema de trabajo, por un tema hasta cultural, religioso. Hay una comunidad, por ejemplo, musulmana en el mundo que no consume alcohol. Entonces, es una alternativa muy válida para llegar con este tipo de productos. Que si bien es una tecnología que no es barata, los vinos no van a ser al principio económicos, pero está muy bueno que lo tengamos como una resolución que ha sacado el INV. Es una nueva alternativa para quien pueda hacerlo, llegar a su mercado con un producto de calidad.

-Mendoza está cara en dólares, ¿Qué está pasando el turismo en las bodegas de Mendoza?

-Como el tipo de cambio es favorable para algunas cosas, hoy no es tan favorable para el turismo extranjero, que es el turismo que ha estado visitando últimamente Argentina. Y si bien hay turismo, ha bajado la frecuencia del turismo extranjero pero se ha activado también el turismo nacional, que eso también está bueno. En el tema del turismo que se hace en las bodegas, lógicamente que mientras más favorable era el tipo de cambio, mayor era la cantidad de turistas que venían, pero tampoco el turista que visita las bodegas es el turista promedio. Es un turista que busca otras cosas, que está dispuesto a invertir en un viaje, en probar cosas nuevas, en probar lo que se produce en cada una de las regiones, o sea, es otro tipo de público, digamos, que si bien está resentido, pero no se ha perdido, sigue habiendo, lo seguimos teniendo.

-¿Cuánto le preocupa el desarrollo de la minería en Mendoza?

-La minería es una actividad empresaria y como institución somos respetuosos de toda actividad que promueva el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, esperamos que se desarrolle en armonía con los recursos necesarios para nuestra actividad y el paisaje. Hemos realizado importantes inversiones en viñedos, bodegas y hospitalidad que nos posicionan internacionalmente con nuestros vinos y destino turístico sustentable. Tanto la industria minera como la vitivinícola y turística son importantes para la economía y el desarrollo sostenible de una región. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio entre estas actividades para asegurar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Esperemos poder trabajar en colaboración con todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales, las autoridades gubernamentales y las organizaciones ambientales.

