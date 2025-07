Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas con BNA+ MODO: cómo ahorrar $168.000

Supermercados y mayoristas adheridos:

Carrefour , incluyendo Carrefour Maxi y su tienda online

Coto

Jumbo

Vea

Disco

Changomas

Makro

Átomo , con más de 20 sucursales en el Gran Mendoza

Diarco

Blow Max

Super A

Hiper Libertad

El beneficio está disponible tanto en compras físicas como online, siempre que el pago se haga escaneando el QR con la app MODO BNA+. Las compras realizadas con tarjetas de débito o saldo en cuenta no aplican para el reintegro.

Banco Nación Descuentos BNA+ Dos personas del mismo hogar pueden duplicar el beneficio y ahorrar hasta $168.000.

Cómo duplicar el reintegro y alcanzar hasta $168.000 por hogar

El programa del Banco Nación también permite que dos personas del mismo hogar puedan duplicar el beneficio si ambas utilizan cuentas propias en Modo BNA+ y tarjetas de crédito del banco. En este caso, el reintegro puede llegar hasta los $168.000, siempre que se respeten los requisitos de compra semanal.

Cada usuario debe tener su propia cuenta en la app, con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación asociadas, y efectuar el pago escaneando el código QR de MODO. No es posible combinar compras en una sola cuenta para acceder a este beneficio duplicado: es obligatorio que cada persona realice su compra y pago de manera independiente.

Desde la entidad bancaria recordaron que “el tope es semanal y no acumulable”. Si una persona no llega a gastar $40.000 un miércoles y no alcanza los $12.000 de devolución, la diferencia se pierde y no puede utilizarse en semanas siguientes. Por eso, es recomendable planificar las compras con anticipación y distribuir los gastos de manera estratégica para aprovechar al máximo esta herramienta de ahorro.