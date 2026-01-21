21 de enero de 2026 - 13:21

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve hasta $25.000 pagando con QR

El beneficio de MODO en Jumbo permite acceder a reintegros por compras presenciales pagando con QR, con tope mensual por banco y vigencia hasta enero.

El reintegro aplica solo pagando con QR desde la app MODO.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Durante diciembre y enero, Jumbo vuelve a ofrecer un reintegro para quienes pagan con MODO en compras presenciales. El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por banco, utilizando tarjetas emitidas por más de diez entidades financieras y billeteras adheridas.

La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se alcance el tope global destinado a reintegros. No aplica para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias bancarias.

Qué días se puede aprovechar el reintegro de MODO en Jumbo

El reintegro se activa únicamente los martes y jueves, días en los que los usuarios deben realizar compras presenciales en el supermercado Jumbo y pagar escaneando el código QR de MODO en la línea de caja. Solo los pagos realizados en esas jornadas ingresan en la promoción, siempre que se cumplan el resto de las condiciones establecidas.

Jumbo

Para acceder a la devolución, la compra debe alcanzar un monto mínimo de $100.000. El reintegro es del 20% sobre el total abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes. Esto implica que, para obtener el reintegro máximo, el consumo debe rondar los $125.000 en compras presenciales dentro del supermercado.

Qué bancos y billeteras participan del reintegro de MODO en Jumbo

El beneficio está disponible para pagos realizados con tarjetas emitidas por las siguientes entidades financieras y billeteras:

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Banco Entre Ríos

  • Banco Nación

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco Santa Fe

  • Bancor

  • BBVA

  • Buepp

  • Banco Ciudad

  • Banco Comafi

  • Banco Credicoop

  • Banco Galicia

  • Banco ICBC

  • Banco Macro

  • Banco Santander

  • Banco Supervielle

  • YOY

Dentro de MODO se pueden utilizar distintas marcas de tarjetas, lo que amplía las opciones de pago disponibles. Están habilitadas Visa, Mastercard, American Express, Cabal, Maestro, Diners, Confiable y Patagonia 365, tanto en crédito como en débito, según el banco emisor.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo

El tope del beneficio es de $25.000 por banco por mes. Dado que el reintegro es del 20%, para alcanzar ese monto es necesario realizar consumos cercanos a $125.000 en compras presenciales dentro de Jumbo, respetando los días habilitados.

El usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar deuda con la entidad utilizada. Cumplidas estas condiciones, el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta vinculada.

