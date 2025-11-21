21 de noviembre de 2025 - 10:07

Vuelve el 25% de reintegro sin tope en Coto pagando con Mercado Pago: qué días funciona y cómo aprovecharlo

El beneficio de Mercado Pago y Coto ofrece un 25% de reintegro sin tope en compras presenciales, con todos los medios de pago habilitados en la app.

Mercado Pago trae descuentos sin tope de reintegro para tus compras en supermercados.

Mercado Pago trae descuentos sin tope de reintegro para tus compras en supermercados. 

Coto relanza un beneficio esperado por muchos compradores, ya que vuelve a ofrecer un 25% de reintegro sin tope pagando con la app de Mercado Pago en las líneas de caja. La propuesta se activa únicamente de manera presencial y sobre productos seleccionados dentro de las sucursales adheridas.

La promoción estará disponible todos los viernes entre el 21 de noviembre y el 27 de diciembre, y permite pagar con cualquier medio habilitado en la app, como saldo en cuenta, tarjetas de débito y tarjetas de crédito participantes. El reintegro se aplica de manera automática si la compra cumple con todas las condiciones del programa.

Reintegro sin tope en Coto: qué días rige el 25% y cómo aprovechar la promoción

El beneficio funciona de manera estricta los viernes, dentro del período del 21/11 al 27/12, y requiere que el pago se realice con el código QR de Mercado Pago en línea de cajas. La plataforma especifica que el descuento representa un 25% sobre el precio al contado, sin límite máximo de devolución.

Para acceder es necesario utilizar cualquiera de los medios de pago habilitados en la app, entre ellos dinero en cuenta, tarjetas de débito Visa, Cabal, Maestro, Mastercard, y tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

Mercado Pago
El descuento se aplica únicamente pagando con QR desde la app de Mercado Pago en las cajas de Coto.

El descuento se aplica únicamente pagando con QR desde la app de Mercado Pago en las cajas de Coto.

Mercado Pago detalla que el beneficio no se acumula con otras promociones vigentes y no aplica para compras en Coto Digital, ni para pagos hechos con NFC, compras en dólares o euros, ni operaciones con tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Todo debe pasar por el QR para que se aplique correctamente.

Para aprovechar el reintegro conviene verificar qué productos están incluidos, ya que hay una lista extensa de exclusiones. Quedan afuera vinos de bodegas premium como Catena Zapata, Rutini, Chandon y etiquetas similares; cortes de carne vacuna; pollo fresco o congelado; leches infantiles etapas 1 y 2; harinas; azúcar; aceites de girasol y mezcla; y todas las presentaciones de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Aquarius, Powerade, Cepita y otras bebidas del mismo grupo. También se excluyen espumantes de alta gama, carnes elaboradas y ciertas cajas navideñas. Si el ticket está compuesto solo por artículos permitidos, el reintegro aparece automáticamente en la app.

Cuánto te devuelve Mercado Pago por cada $100.000 gastados en Coto

El reintegro del 25% sin tope permite que la devolución sea proporcional al monto final, lo que beneficia especialmente a quienes realizan compras grandes. Una compra de $100.000 genera un reintegro de $25.000, mientras que un ticket de $150.000 devuelve $37.500 y uno de $200.000 llega a $50.000. Cuanto más se gasta dentro de los productos permitidos, mayor es el impacto del reintegro.

Carrito supermercado
El reintegro impacta en la cuenta del usuario si la compra cumple las condiciones y no contiene productos excluidos.

El reintegro impacta en la cuenta del usuario si la compra cumple las condiciones y no contiene productos excluidos.

Este tipo de beneficio se vuelve atractivo en semanas de alto consumo, ya que permite reducir el costo real de la compra sin necesidad de cupones ni pasos adicionales. Basta con escanear el QR y pagar con cualquier medio disponible dentro de Mercado Pago.

