Vuelte el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene vigente su promoción que permite ahorrar en las compras semanales. Con la app Modo BNA+ , los usuarios pueden obtener un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos al pagar con tarjetas de crédito del banco.

El Enacom habilitó redes privadas de comunicación: cómo puede usarse en proyectos mineros y energéticos

Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $144.000 con MODO y BNA+

El límite es de $12.000 por persona cada miércoles , lo que permite alcanzar hasta $60.000 de devolución individualmente. La promoción estará disponible todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en locales físicos como en plataformas online.

Los pagos deben hacerse mediante el código QR de Modo BNA+ , y el monto devuelto se acredita en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Para acceder al reintegro del 30% , las compras deben realizarse los miércoles utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagando mediante el código QR de Modo BNA+ .

No aplica para compras con débito ni con saldo en cuenta. El reintegro se acredita en la cuenta de BNA+ dentro de los 30 días y para alcanzar el tope semanal es necesario gastar al menos $40.000 en la misma jornada.

Los comercios participantes incluyen tanto locales físicos como plataformas online:

Chango Más

Jumbo

Disco

Vea

Coto Digital

Carrefour

Pingüino

Locales en Mendoza:

Atomo : Tito Laciar 925, Villa Nueva; Elpidio Gonzalez esq Urquiza, Guaymallén; Capilla de Nieve 405, Guaymallén; Gutemberg 2652, San José; Sarmiento 2115, Godoy Cruz; Cervantes 1585, San José; Independencia 2368, Las Heras; Godoy Cruz 535, San José; Juan G 314, Jesús Nazareno; Lisandro Moyano 52, Las Heras; Paraguay 2532; Perito Moreno 1016, Godoy Cruz; Lavalle 255; San Martín 241; Olascoaga esq Independencia; Juan B Justo 395; San Martín 2430; Rivadavia 1653; Perú 202; Perú 3022; Villa Mercedes 886; Padre Llorens y Las Violetas; Boulogne Sur Mer; Berases 2399; Dr Pose 120; Av Champagnat 210; Amigorena 26.

: Tito Laciar 925, Villa Nueva; Elpidio Gonzalez esq Urquiza, Guaymallén; Capilla de Nieve 405, Guaymallén; Gutemberg 2652, San José; Sarmiento 2115, Godoy Cruz; Cervantes 1585, San José; Independencia 2368, Las Heras; Godoy Cruz 535, San José; Juan G 314, Jesús Nazareno; Lisandro Moyano 52, Las Heras; Paraguay 2532; Perito Moreno 1016, Godoy Cruz; Lavalle 255; San Martín 241; Olascoaga esq Independencia; Juan B Justo 395; San Martín 2430; Rivadavia 1653; Perú 202; Perú 3022; Villa Mercedes 886; Padre Llorens y Las Violetas; Boulogne Sur Mer; Berases 2399; Dr Pose 120; Av Champagnat 210; Amigorena 26. Makro : Rodriguez Peña 709, Godoy Cruz; Av. Champagnat y Alvarado, Godoy Cruz.

: Rodriguez Peña 709, Godoy Cruz; Av. Champagnat y Alvarado, Godoy Cruz. Carrefour : Sarmiento 119; Las Heras 798; Godoy Cruz 555; Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza; Perito Moreno 341; Balcarce 141; Av. San Martín 189; Fray Luis Beltrán 1858/64; Avenida España 1244; Montevideo 291; Av. Las Heras 306/24; Juan Agustín Maza 2777; San Lorenzo 690; Avenida Vicente Zapata 42; Suipacha 556; Jorge A. Calle 631; Paso de los Andes 2212; Pueyrredón 283/291; Colon 324.

: Sarmiento 119; Las Heras 798; Godoy Cruz 555; Av. Acc. Este Lat. Sur e/Rondeau y Urquiza; Perito Moreno 341; Balcarce 141; Av. San Martín 189; Fray Luis Beltrán 1858/64; Avenida España 1244; Montevideo 291; Av. Las Heras 306/24; Juan Agustín Maza 2777; San Lorenzo 690; Avenida Vicente Zapata 42; Suipacha 556; Jorge A. Calle 631; Paso de los Andes 2212; Pueyrredón 283/291; Colon 324. Super A : Godoy Cruz 178; San Martín 752 esq San Lorenzo; Alvarez 37; Aristides Villanueva 287; Santiago del Estero 1200.

: Godoy Cruz 178; San Martín 752 esq San Lorenzo; Alvarez 37; Aristides Villanueva 287; Santiago del Estero 1200. Blow Max : Alberdi 189; Eusebio Blanco 50.

: Alberdi 189; Eusebio Blanco 50. Hiper Libertad : Joaquín V. González 450; Av. Joaquín V. González y Chipolletti.

: Joaquín V. González 450; Av. Joaquín V. González y Chipolletti. Coto: Videla Correas 628.

Supermercados mayoristas.jpg CONSUMO. En mayo el precio de los Alimentos y Bebidas en la provincia se ajustó por debajo del promedio general de 1,7% que marcó la DEIE. Freepik

Cómo usar la promoción:

Descargar la app Modo BNA+ desde Play Store o App Store. Registrarse con los datos personales y asociar la tarjeta de crédito del Banco Nación. Al momento de la compra, escanear el QR de Modo BNA+ y seleccionar la tarjeta. Realizar la compra, respetando el mínimo de $40.000 para alcanzar el tope de reintegro.

Ahorro en supermercados o mayoristas: cómo duplicar el reintegro a $120.000

Las personas que comparten un mismo hogar pueden duplicar el reintegro si ambos cuentan con una cuenta activa en BNA+ y usan sus tarjetas de crédito del banco para pagar mediante Modo. Así, el reintegro total puede llegar hasta $120.000 semanales.

Es importante que cada integrante tenga su propia cuenta en la app y que los pagos se realicen exclusivamente con el QR de Modo BNA+, respetando el límite de $12.000 por persona.

Si no se alcanza el tope un miércoles, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente, por lo que conviene planificar las compras y organizar los gastos estratégicamente.

Además, la promoción cubre tanto compras presenciales como online, ofreciendo flexibilidad para adquirir alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad en supermercados y mayoristas.