Vuelte el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene vigente su promoción que permite ahorrar en las compras semanales. Con la app Modo BNA+, los usuarios pueden obtener un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos al pagar con tarjetas de crédito del banco.
Banco Nación devuelve el 30% de tus compras en supermercados y mayoristas con MODO BNA+. Conocé hasta cuándo esta vigente la promoción.
El límite es de $12.000 por persona cada miércoles, lo que permite alcanzar hasta $60.000 de devolución individualmente. La promoción estará disponible todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en locales físicos como en plataformas online.
Los pagos deben hacerse mediante el código QR de Modo BNA+, y el monto devuelto se acredita en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Para acceder al reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagando mediante el código QR de Modo BNA+.
No aplica para compras con débito ni con saldo en cuenta. El reintegro se acredita en la cuenta de BNA+ dentro de los 30 días y para alcanzar el tope semanal es necesario gastar al menos $40.000 en la misma jornada.
Los comercios participantes incluyen tanto locales físicos como plataformas online:
Locales en Mendoza:
Cómo usar la promoción:
Las personas que comparten un mismo hogar pueden duplicar el reintegro si ambos cuentan con una cuenta activa en BNA+ y usan sus tarjetas de crédito del banco para pagar mediante Modo. Así, el reintegro total puede llegar hasta $120.000 semanales.
Es importante que cada integrante tenga su propia cuenta en la app y que los pagos se realicen exclusivamente con el QR de Modo BNA+, respetando el límite de $12.000 por persona.
Si no se alcanza el tope un miércoles, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente, por lo que conviene planificar las compras y organizar los gastos estratégicamente.
Además, la promoción cubre tanto compras presenciales como online, ofreciendo flexibilidad para adquirir alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad en supermercados y mayoristas.