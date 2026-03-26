Viernes, sábado y domingo: cómo recuperar hasta $25.000 en Vea y Disco pagando con MODO

Hay una forma concreta de bajar el gasto del supermercado sin cambiar lo que comprás. Con MODO , las compras en Vea y Disco tienen un reintegro del 20% que puede llegar a $25.000 por banco cada mes.

Reintegro en supermercados con Banco Nación: cómo llegar a $120.000 pagando con MODO y BNA+

Jumbo: quedan pocos días para usar el reintegro de $25.000 con MODO y más de 10 bancos

El beneficio aplica solo viernes, sábado y domingo , es presencial y está vigente hasta el 31 de marzo de 2026 , o hasta que se agote el cupo total de $3.001.000.000 destinado a la promoción.

Para acceder al reintegro, el pago debe hacerse en línea de caja escaneando el código QR con MODO , ya sea desde la app o desde la billetera del banco. Se pueden usar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas. No aplica para compras online.

El beneficio es por banco y por mes , lo que permite multiplicar el ahorro si se tienen cuentas en distintas entidades. Además, se puede acumular con otras promociones bancarias vigentes .

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

jubilada supermercado compras Jubilada murió en un supermercado de La Plata.

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total

El reintegro es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar una compra de $100.000 en una sola operación.

Si se tienen cuentas en más de un banco adherido, se puede repetir la operación con cada uno y así multiplicar el beneficio. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta vinculada.