Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000: cómo aprovecharlo en marzo

Coto mantiene su promoción con 20% de reintegro en compras presenciales, con un tope de $25.000 por banco por mes, durante todo marzo de 2026. El beneficio se activa los martes y permite pagar tanto con QR como con tecnología NFC a través de MODO.
Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000 por banco pagando con MODO, compras desde $60.000 los martes durante marzo.
Coto mantiene su promoción con 20% de reintegro en compras presenciales, con un tope de $25.000 por banco por mes, durante todo marzo de 2026. El beneficio se activa los martes y permite pagar tanto con QR como con tecnología NFC a través de MODO.
La iniciativa alcanza a clientes de múltiples bancos y billeteras, con condiciones específicas de uso y un monto mínimo de compra. El reintegro se acredita luego de la operación y es acumulable con otras promociones vigentes.
El beneficio aplica únicamente en compras realizadas los días martes, con un mínimo de $60.000, y pagando a través de MODO en modalidad presencial. Según las condiciones oficiales, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC) en los Comercios Adheridos”, y se aclara que la promoción no aplica para compras online.
Además, se especifica que el pago debe hacerse con tarjetas de crédito y débito o prepagas emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas, mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.
Para pagos con QR, participan las siguientes entidades:
En tanto, para pagos con MODO Contactless (NFC), disponible solo en dispositivos Android, las entidades habilitadas son:
La promoción tiene un mínimo de compra de $60.000, monto a partir del cual se aplica el 20% de devolución. En ese caso, el usuario recibe $12.000 de reintegro.
Para llegar al tope máximo de $25.000 por banco por mes, es necesario alcanzar un consumo total de $125.000. Ese nivel de gasto permite aprovechar al máximo el beneficio, siempre que las compras se realicen los martes, en forma presencial, utilizando QR o NFC a través de MODO.
La vigencia se extiende hasta las 23:59 horas del 31 de marzo de 2026, o hasta alcanzar el monto total destinado a reintegros, por lo que quedan dos martes para aprovechar la promoción.