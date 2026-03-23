23 de marzo de 2026 - 10:15

Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000: cómo aprovecharlo en marzo

Coto ofrece 20% de descuento con reintegro de hasta $25.000 por banco pagando con MODO, compras desde $60.000 los martes durante marzo.

El beneficio aplica solo los martes en compras presenciales con QR o NFC a través de MODO.

El beneficio aplica solo los martes en compras presenciales con QR o NFC a través de MODO.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coto mantiene su promoción con 20% de reintegro en compras presenciales, con un tope de $25.000 por banco por mes, durante todo marzo de 2026. El beneficio se activa los martes y permite pagar tanto con QR como con tecnología NFC a través de MODO.

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La iniciativa alcanza a clientes de múltiples bancos y billeteras, con condiciones específicas de uso y un monto mínimo de compra. El reintegro se acredita luego de la operación y es acumulable con otras promociones vigentes.

Cómo funciona el reintegro del 20% en Coto y qué bancos participan

El beneficio aplica únicamente en compras realizadas los días martes, con un mínimo de $60.000, y pagando a través de MODO en modalidad presencial. Según las condiciones oficiales, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC) en los Comercios Adheridos”, y se aclara que la promoción no aplica para compras online.

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Coto ofrece descuentos con MODO en todas las sucusales del pa&iacute;s.&nbsp;

Coto ofrece descuentos con MODO en todas las sucusales del país.

Además, se especifica que el pago debe hacerse con tarjetas de crédito y débito o prepagas emitidas en la República Argentina por alguna de las entidades adheridas, mientras que no aplica para pagos con transferencia desde cuenta bancaria ni para tarjetas American Express.

Para pagos con QR, participan las siguientes entidades:

  • Banco Santander (solo con Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol

En tanto, para pagos con MODO Contactless (NFC), disponible solo en dispositivos Android, las entidades habilitadas son:

  • Banco Santander (Visa y Mastercard)
  • Banco Nación (Visa y Mastercard)
  • Banco Galicia (Visa y Mastercard)
  • Banco BBVA (Visa y Mastercard)
  • Banco Macro (Visa y Mastercard)
  • Banco Santa Fe (solo Visa)
  • Banco Entre Ríos (solo Visa)
  • Banco San Juan (solo Visa)
  • Banco Santa Cruz (solo Visa)
  • Banco ICBC (Visa y Mastercard)
  • Billetera YOY (Visa y Mastercard)
  • Banco Supervielle (Visa y Mastercard)
  • Banco Credicoop (solo Visa)
  • Banco Ciudad (Visa y Mastercard)
  • Banco Bancor (Visa y Mastercard)
  • Banco Comafi (solo Visa)

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope del reintegro en marzo

La promoción tiene un mínimo de compra de $60.000, monto a partir del cual se aplica el 20% de devolución. En ese caso, el usuario recibe $12.000 de reintegro.

MODO
El reintegro es del 20% con un tope mensual de $25.000 por banco.

El reintegro es del 20% con un tope mensual de $25.000 por banco.

Para llegar al tope máximo de $25.000 por banco por mes, es necesario alcanzar un consumo total de $125.000. Ese nivel de gasto permite aprovechar al máximo el beneficio, siempre que las compras se realicen los martes, en forma presencial, utilizando QR o NFC a través de MODO.

La vigencia se extiende hasta las 23:59 horas del 31 de marzo de 2026, o hasta alcanzar el monto total destinado a reintegros, por lo que quedan dos martes para aprovechar la promoción.

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