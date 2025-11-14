Vouchers educativos en noviembre: cuánto paga y cómo se cobra el beneficio

Con el tramo final del ciclo lectivo, muchas familias vuelven a revisar los vouchers educativos para saber cuánto paga el programa durante noviembre , mes en el que continúa activa la ayuda estatal para quienes tienen hijos en escuelas privadas con al menos un 75% de subsidio.

El beneficio, gestionado por ANSES , busca reducir el impacto de las cuotas en hogares de ingresos bajos y medios. En este período, la acreditación mantiene su modalidad habitual y respeta el calendario por terminación de DNI.

Además, los importes dependen del nivel educativo y del porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución, con montos definidos para primaria y secundaria según cada caso.

El programa establece que “el pago de la cuota de noviembre sigue el calendario habitual de acreditación por terminación de DNI, disponible tanto en el portal Mi ANSES como en la app Mi Argentina”.

También se indica que “ las familias pueden consultar el estado del beneficio y la fecha exacta de cobro ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección ‘Mis Cobros ’”. Toda la información actualizada sigue publicada en el sitio oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar.

Prestación ANSES.jpg ANSES confirma el pago de noviembre según terminación de DNI. Freepik - Canva

En cuanto a cuánto paga, los montos dependen del nivel y del grado de subsidio estatal del colegio. En la provincia de Buenos Aires, los establecimientos con 80% de subvención reciben hasta el 50% de $45.890 en el nivel primario y hasta el 50% de $51.960 en secundaria.

En las instituciones con 100% de subsidio, el tope es de hasta el 50% de $24.880 para primaria y de $27.430 para secundaria. Cada familia cobra según la categoría que corresponda a la escuela donde está inscripto el estudiante.

Requisitos, exclusiones y cómo verificar si cobrás en noviembre

El programa está dirigido a hogares cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $2.255.400 en noviembre. Para mantener el beneficio, las familias deben cumplir con:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años.

Tener el DNI vigente.

Contar con los datos personales actualizados en ANSES.

Que los hijos sean alumnos regulares en una escuela privada con subsidio estatal.

Haber completado la encuesta socioeconómica al momento de la inscripción.

El voucher puede cancelarse si la familia acumula tres cuotas impagas, aunque puede reactivarse si se regulariza la situación antes de la baja definitiva. Para verificar si el pago está disponible en noviembre, se puede ingresar a Mi ANSES en la sección “Mis Cobros” o revisar desde Mi Argentina.