Chau monotributo: el drástico cambio que estudia Milei más una baja en el piso de Ganancias

El Gobierno nacional estudia, en el marco de la reforma laboral e impositiva , cambios que afectarían a monotributistas , autónomos, trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y empresas, con un nuevo régimen de empleo y una reducción de cargas patronales.

Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Los viajes rindieron un poquito"

El contenido, según anticipó Clarín, circula de manera reservada entre el Ministerio de Economía y las principales cámaras empresarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en las últimas horas los lineamientos centrales ante el sector privado con el objetivo declarado de “formalizar empleo”. Recibió aportes del Grupo de los Seis, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y de estudios jurídicos ligados al empleo y la seguridad social.

El borrador, titulado "Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional" , forma parte de un documento confidencial al que accedió el medio porteño, y que algunos especialistas califican como un “globo de ensayo” hasta que venza, el 15 de diciembre, la cláusula de confidencialidad firmada por el Consejo de Mayo.

Desde el inicio de la gestión, la administración Milei encaró una primera fase de reformas y un incremento en las cuotas del monotributo y de los autónomos. Aun así, la informalidad continuó en aumento y ya representa el 50,6% del empleo total, mientras que la recaudación cayó en términos reales.

Envalentonado por la victoria legislativa del pasado 26 de octubre, el Gobierno busca profundizar la flexibilización laboral y avanzar con una reestructuración impositiva.

hay beneficios de Anses para monotributistas. Chau monotributo: la medida que estudia Milei y pasaje al régimen de autónomos

En el caso de los monotributistas, Economía evalúa eliminar el régimen y trasladar a todos esos contribuyentes a la categoría de autónomos, una idea que el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene impulsando desde hace tiempo en el marco del acuerdo por fondos.

La propuesta implicaría que quienes hoy están inscriptos en el monotributo comiencen a pagar IVA y Ganancias, compensados con mayores deducciones personales, lo que, según el Gobierno, ayudaría a “blanquear la economía” porque obligaría a pedir más comprobantes.

Argentina cuenta con 2,1 millones de monotributistas registrados, aunque fuentes cercanas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estiman un universo cercano a los 3,2 millones.

Cómo sería el aumento en la cuota para autónomos según los ingresos

Para los autónomos, el borrador contempla una suba de las cuotas.

El rango actual, de $57.000 a $250.000 mensuales, pasaría a una escala que iría de $100.000 a $500.000, además de habilitar deducciones por gastos personales. Se fijaría también un nuevo umbral de IVA equivalente a la Categoría F del monotributo, es decir, unos $3 millones mensuales.

Cómo afecta al impuesto a las Ganancias

El documento propone un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025, lo que reduciría el piso a partir del cual trabajadores y profesionales empiezan a pagar Ganancias. Hoy, el tributo alcanza a 737.584 personas, en su mayoría empleados en relación de dependencia.

En paralelo, Economía propone renombrar Ganancias como “Impuesto sobre los Ingresos Personales” y elevar el tope de deducciones a $5 millones, con comprobantes y un límite que incluye alimentación, vestimenta, educación, salud, vivienda, movilidad, seguros de vida y aportes jubilatorios.

El apartado más sensible aparece en el nuevo régimen de empleo. Para las empresas, el Gobierno plantea una reducción de contribuciones patronales del 25,5% al 22%, y de aportes de los empleados del 17% al 14%.

Billetes - Dinero - Plata Imagen ilustrativa

En caso de nuevos empleos, especialmente para trabajadores que estuvieron más de seis meses sin trabajo o para exmonotributistas, la rebaja sería mayor y las cargas patronales podrían llegar al 17%.

El esquema incorpora el Fondo de Despidos, una figura reglamentada en septiembre que busca reemplazar la indemnización por despido sin causa por un sistema de aportes mensuales del empleador, similar al régimen que ya aplica la Uocra.

Caputo aseguró esta semana en la Bolsa que analiza “bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por el fondo de cese obligatorio, para que sea más fácil lidiar con un despido y la litigiosidad”.

En el caso de contratar a un nuevo empleado, se eliminará el pago del 16% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la obra social pasará del 6 al 4%, PAMI se mantendrá en el 2% y se sumarán un costo nuevo del 3% por el Fondo de Cese Laboral. En total, un 17% de cargas.